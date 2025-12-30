Ấn Độ soán ngôi nền kinh tế lớn thứ tư của Nhật Bản

Một cửa hàng ở Bengaluru, Ấn Độ (Ảnh: AFP).

“Với GDP được định giá 4,18 nghìn tỷ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, và sẵn sàng vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ ba trong vòng 2 năm rưỡi đến 3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030”, bản đánh giá của chính phủ Ấn Độ công bố ngày 30/12 cho biết.

Bản đánh giá chỉ ra: “Ấn Độ nằm trong số các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có vị thế tốt để duy trì đà này”.

Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức còn phụ thuộc vào dữ liệu dự kiến công bố vào năm 2026, khi các số liệu GDP hàng năm cuối cùng được phát hành. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm tới.

IMF dự đoán quy mô kinh tế năm 2026 của Ấn Độ ở mức 4,51 nghìn tỷ USD, so với 4,46 nghìn tỷ USD của Nhật Bản.

Đánh giá lạc quan của Ấn Độ được đưa ra bất chấp những lo ngại kinh tế sau khi Washington vào tháng 8 áp mức thuế quan cao đối với New Delhi. Ấn Độ cho biết tăng trưởng liên tục phản ánh “khả năng chống chịu của nước này trong bối cảnh những bất định dai dẳng của thương mại toàn cầu”.

Tuy nhiên, các thước đo khác lại cho thấy một triển vọng kém tươi sáng hơn.

Về dân số, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc láng giềng để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 là 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với mức 32.487 USD của Nhật Bản và thấp hơn 20 lần so với mức 56.103 USD của Đức.

Theo số liệu của chính phủ, hơn một phần tư trong tổng số 1,4 tỷ dân của Ấn Độ nằm trong độ tuổi từ 10 đến 26, và quốc gia này hiện đã gặp khó khăn trong việc tạo ra các việc làm có thu nhập tốt cho hàng triệu sinh viên tốt nghiệp trẻ.

“Là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ đang được định hình bởi khả năng tạo ra việc làm chất lượng, có thể hấp thụ một cách hiệu quả lực lượng lao động đang mở rộng và mang lại tăng trưởng bao trùm, bền vững”, bản đánh giá cho biết thêm.

Thủ tướng Narendra Modi trong năm nay đã công bố các đợt cắt giảm mạnh thuế tiêu dùng và thúc đẩy cải cách luật lao động sau khi tăng trưởng kinh tế chạm mức thấp nhất trong 4 năm, trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3.

Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2022, khi GDP của nước này vượt qua GDP của Anh.