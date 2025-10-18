Điện Kremlin phản ứng về thông tin Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu Nga

Một cảng dầu ở Nga (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi dựa trên các tuyên bố chính thức do Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi đưa ra, cũng như tuyên bố của Trung Quốc. Những tuyên bố này đều được công khai, và chúng tôi lấy đó làm căn cứ”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/10 lên tiếng về thông tin Ấn Độ, Trung Quốc có thể ngừng mua dầu Nga.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng khẳng định tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

“Chúng tôi vẫn đang duy trì hợp tác với các đối tác thân thiện. Nguồn năng lượng của chúng tôi có nhu cầu cao, mang lại lợi ích kinh tế và hoàn toàn hợp lý. Tôi tin chắc rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi, duy trì tương tác và phát triển hợp tác năng lượng”, ông Novak nói.

Ông cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi chỉ thấy những tín hiệu trên báo chí về việc các đối tác của mình khẳng định rằng không ai có thể ra lệnh cho họ, và họ sẽ tự quyết định con đường của mình”.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói với ông rằng Ấn Độ sẽ chấm dứt việc nhập khẩu dầu từ Nga.

Tổng thống Trump nhấn mạnh sẽ mất một thời gian để Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc mua dầu Nga, nhưng quá trình này sẽ hoàn tất “trong thời gian sớm”.

Ấn Độ từ lâu đã phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang phát triển mạnh và dân số hơn 1,4 tỷ người.

Quốc gia đông dân nhất thế giới hiện là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu, và với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ nhanh chóng, Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2030.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục kêu gọi Ấn Độ ngừng mua dầu của Nga. Vào tháng 8, ông Trump thông báo áp thuế 25% đối với Ấn Độ nhằm gây sức ép, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50%.

Đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định chính quyền New Delhi đặt lợi ích của người tiêu dùng trong nước lên hàng đầu khi nhập khẩu năng lượng.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho rằng Washington có nguy cơ làm suy yếu chuỗi cung ứng toàn cầu với việc yêu cầu các quốc gia khác ngừng mua dầu từ Nga.