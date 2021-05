Ấn Độ: Số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục, chủng B.1.617 lan ra 44 nước

Dân trí Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng ở mốc kỷ lục, trong khi biến chủng SARS-CoV-2 gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 2 ở quốc gia Nam Á đã lan tới 44 quốc gia trên khắp thế giới.

Dịch bệnh ở Ấn Độ diễn ra rất phức tạp trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Theo Times of India, số ca Covid-19 mới ghi nhận trong 24 giờ ở Ấn Độ đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, dấu hiệu làm dấy lên hy vọng rằng làn sóng lây nhiễm thứ 2 ở quốc gia Nam Á có thể đã đạt đỉnh và đang có hướng đi xuống.

Tuy nhiên, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ trong ngày 11/5 đã tăng lên mốc 4.205, con số cao chưa từng có kể từ khi dịch bùng phát. Kỷ lục trước đó được lập vào hôm 7/5 khi Ấn Độ có 4.187 ca tử vong.

Ấn Độ hiện vẫn là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 23,3 triệu ca bệnh và hơn 254.000 người tử vong.

Trong thời gian qua, làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 2 đã càn quét qua Ấn Độ, khiến số ca bệnh và tử vong tăng phi mã. Các bệnh viện, trung tâm an táng, lò hỏa thiêu đều gặp chung kịch bản "vỡ trận".

Một trong những nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát nghiêm trọng này chính là sự xuất hiện của biến chủng B.1.617. Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, chủng này có thể dễ lây lan hơn chủng ban đầu và có thể kháng lại các biện pháp điều trị, dẫn tới kịch bản dịch bệnh bùng phát nhanh hơn.

Theo WHO, chủng B.1.617, lần đầu phát hiện ở Ấn Độ từ tháng 10/2020, đã xuất hiện ở 44 quốc gia, dựa trên dữ liệu nguồn mở của WHO. Mặt khác, WHO cho biết, con số này có thể còn nhiều hơn vì một số nước đã gửi báo cáo sơ bộ về việc phát hiện ra các ca nhiễm B.1.617.

Bên ngoài Ấn Độ, WHO cho biết, Anh là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm chủng B.1.617 nhất.

Ngày 10/5, WHO đánh giá biến chủng B.1.617 là biến chủng dễ lây lan hơn và "đáng lo ngại toàn cầu".

Đức Hoàng

Theo SCMP, Times of India