Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu hỏa

Tên lửa Agni-P được phóng thử từ toa tàu hỏa (Ảnh: TWZ).

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), cơ quan nghiên cứu và phát triển quân sự chính của Ấn Độ, đã công bố vụ phóng thử nghiệm thành công một tên lửa Agni-Prime từ hệ thống phóng cơ động trên đường sắt vào ngày 24/9.

Theo DRDO, vụ thử nghiệm này được tiến hành trong một “kịch bản vận hành đầy đủ” tại một địa điểm trong nước không được tiết lộ, phối hợp với Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược (SFC) của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đăng trên X: “Vụ thử bay thành công này đã đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia chọn lọc có năng lực phát triển hệ thống phóng tên lửa đặt trong ống phóng từ mạng lưới đường sắt đang di chuyển”.

Trong đoạn video công khai, bệ phóng tên lửa được tích hợp bên trong một toa hàng cải tiến, với các cửa mở kiểu vỏ sò ở phía trên. Các cửa bên hông toa mở ra để luồng khí phụt từ động cơ tên lửa thoát ra ngoài.

Agni-Prime (hay Agni-P) được thiết kế với tầm bắn từ 1.000km đến 2.000km. Tên lửa này đã được đưa vào biên chế với cơ chế phóng từ đường bộ.

Tên lửa này được kỳ vọng sẽ bổ sung hoặc thay thế cho Agni-I, với tầm bắn 700km, và Agni-II, cũng có tầm bắn 2.000km. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, hiện Ấn Độ có 12 bệ phóng Agni-I và 8 bệ phóng Agni-II đang phục vụ.

Phiên bản phóng từ đường sắt của hệ thống này bao gồm tên lửa Agni-P đặt trong ống phóng, cũng như năng lực phóng độc lập, các hệ thống liên lạc và các biện pháp bảo vệ không được tiết lộ.