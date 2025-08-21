Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Hình ảnh về vụ phóng thử tên lửa Agni-5 của Ấn Độ hôm 20/8 (Ảnh: X).

Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Agni-5 được phóng từ bang Odisha, miền Đông nước này ngày 20/8.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay: “Vụ phóng đã xác thực toàn bộ các thông số kỹ thuật và tác chiến. Vụ phóng được thực hiện dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược”.

Vụ phóng thử này diễn ra hơn một năm sau khi Agni-5 lần đầu tiên được thử nghiệm với khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV) trong khuôn khổ Chiến dịch Divyastra vào ngày 11/3/2024.

Sẽ mất vài năm để Agni-5 tích hợp MIRV có thể chính thức đi vào hoạt động sau nhiều lần thử nghiệm. Về cơ bản, một đầu đạn MIRV cho phép một tên lửa duy nhất mang theo 3-4 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn được lập trình để tách ra ở những tốc độ khác nhau, theo những quỹ đạo khác nhau, nhằm tấn công các mục tiêu cách xa nhau hàng trăm kilômét.

Tính đến hiện tại, Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Ấn Độ mới chỉ sở hữu các tên lửa đơn đầu đạn trong kho vũ khí.

Được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), Agni-5 là một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 5.000 km. Đây là loại tên lửa tiên tiến nhất trong dòng Agni, vốn là xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Ấn Độ. Các tên lửa Agni-1 đến Agni-4 có tầm bắn từ 700 km đến 3.500 km và đã được triển khai.