Ấn Độ khuyến nghị dùng vaccine Covid-19 nội địa cho trẻ em từ 2 tuổi

Dân trí Ấn Độ đã khuyến nghị sử dụng khẩn cấp vaccine nội địa do hãng dược Bharat Biotech phát triển cho trẻ em và thiếu niên từ 2-18 tuổi, mang tên Covaxin.

Hiện Covaxin cũng đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng cho người lớn của Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Ấn Độ ngày 12/10 đã khuyến nghị sử dụng vaccine Covaxin cho trẻ em và thiếu niên từ 2-18 tuổi trong tình huống khẩn cấp, sau khi xem xét dữ liệu thử nghiệm của hãng Bharat Biotech trong nhóm này.

Times of India dẫn thông báo của Ủy ban Chuyên gia Ấn Độ (SEC) cho biết: "Sau khi cân nhắc chi tiết, ủy ban đã khuyến nghị cấp phép lưu hành trên thị trường vaccine Covid-19 (Covaxin) cho nhóm tuổi từ 2-18 tuổi để sử dụng một cách hạn chế trong tình huống khẩn cấp".

Quyết định trên được đưa ra khi quốc gia Nam Á đang chuyển hướng sang tiêm chủng cho trẻ em ngăn bệnh Covid-19. Ấn Độ hiện đã tiêm được 950 triệu liều vaccine cho người lớn, trên tổng số 1,4 tỷ dân.

Covaxin là vaccine dùng công nghệ bất hoạt và là một trong 3 vaccine đã được sử dụng ở Ấn Độ trong chương trình tiêm chủng cho người lớn.

Hơn 110 triệu liều Covaxin đã được tiêm và Bharat Biotech đang trong quá trình xin cấp phép khẩn cấp tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tiến sĩ Gagandeep Kang, giáo sư tại Đại học Y Christian, Vellore, cho biết: "Trẻ em mắc bệnh nền nên được chủng ngừa càng sớm càng tốt khi vaccine có khả năng sinh miễn dịch ở trẻ em và có cơ sở dữ liệu an toàn đủ lớn ở người lớn. Với trẻ em khỏe mạnh, do rủi ro nhiễm và lây lan không cao, sẽ là an toàn nếu chờ đợi có thêm người lớn được tiêm".

Bharat Biotech bắt đầu thử nghiệm Covaxin ở trẻ em vào tháng 6 sau làn sóng lây lan Covid-19 nghiêm trọng ở quốc gia này gây ra bởi chủng Delta.

Dữ liệu thử nghiệm của nhóm 2-18 tuổi "đã được Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương và Ủy ban Chuyên gia xem xét kỹ lưỡng và họ đã đưa ra các khuyến nghị", Bharat Biotech cho biết với hãng tin Reuters.

Cho tới nay, mới chỉ có vaccine công nghệ ADN của Zydus Cadila được phép sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi tại Ấn Độ.

Đức Hoàng

Theo Reuters, Times of India