Chó nghiệp vụ và nhân viên an ninh kiểm tra máy bay Ryanair ở Tây Ban Nha sau khi chuyến bay bị cảnh báo đánh bom (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, ít nhất 2 chuyến bay đến Warsaw (Ba Lan), 2 chuyến đến Sofia (Bulgaria), 2 chuyến đến Rome (Italy) và 1 chuyến đến sân bay Murcia của Tây Ban Nha bị đe dọa đánh bom vào ngày 3/11. Một chuyến bay khác đến Sofia cũng nhận lời đe dọa một ngày trước đó.

Một sân bay ở Warsaw phải tạm thời đóng cửa trong thời gian ngắn. Không quân Italy hộ tống một trong các chuyến bay đến Rome, trong khi một tàu du lịch hướng đến Israel bị kiểm tra nghi vấn cài bom tại Hy Lạp.

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm và giới chức chưa quy trách nhiệm cho ai.

Giới chức đã chuyển hướng một chuyến bay của LOT từ London (Anh), vốn dự kiến hạ cánh tại sân bay Chopin ở Warsaw, đến sân bay Modlin gần đó. Sân bay Modlin đã đóng cửa, sau đó mở cửa trở lại khi máy bay được kiểm tra và không phát hiện thiết bị nổ.

Một chuyến bay khác hướng đến Warsaw, của hãng SAS từ Copenhagen (Đan Mạch), hạ cánh tại sân bay Chopin theo lịch trình. Sân bay Chopin cho biết không phát hiện thiết bị nổ và sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Bộ Giao thông Bulgaria cho hay các máy bay trên hành trình từ Milan/Bergamo (Italy) và Dublin (Ireland) đến Sofia, đã nhận được lời đe dọa đánh bom. Cả hai chuyến bay đều hạ cánh an toàn và không phát hiện thiết bị nổ khi kiểm tra.

Theo tuyên bố, chuyến bay từ Bergamo do Wizz Air khai thác, chở 176 hành khách. Chuyến bay từ Dublin do Ryanair khai thác, có 186 hành khách trên máy bay.

Một ngày trước đó, chuyến bay của Wizz Air từ London đến Sofia đã được chuyển hướng đến sân bay Budapest (Hungary) sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulusz Ruszin-Szendi cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Tại Murcia, miền đông nam Tây Ban Nha, một số khu vực của sân bay bị phong tỏa ngày 3/11 sau khi có thông tin về lời đe dọa đánh bom đối với chuyến bay của Ryanair từ Manchester (Anh).

Giới chức cho biết thông tin này là giả mạo. Sân bay hoạt động trở lại bình thường sau khi lực lượng chức năng kiểm tra và không tìm thấy chất nổ trên máy bay.

Hai chuyến bay khác của Ryanair, một từ Lisbon (Bồ Đào Nha) và một từ Dublin, đã được kiểm tra tại sân bay Fiumicino ở Rome sau khi nhận lời đe dọa đánh bom, một nguồn tin từ đơn vị điều hành sân bay ADR cho biết. Chuyến bay từ Dublin được Không quân Italy hộ tống cho đến khi hạ cánh.

Ngoài ra, chó nghiệp vụ và một thợ lặn đã kiểm tra tàu du lịch Crown Iris treo cờ Panama tại đảo Syros của Hy Lạp, sau khi một người không rõ danh tính thông báo rằng thiết bị nổ đã được gắn vào thân tàu, giới chức cho biết.

Các cuộc kiểm tra ban đầu không phát hiện thiết bị nổ. Các chuyên gia thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển dự kiến tiến hành kiểm tra thêm trước khi tàu có thể tiếp tục hành trình.

Trong tuần này, các tin tặc không rõ danh tính đã khiến tủ lạnh tại các siêu thị ở một số nước châu Âu ngừng hoạt động. Một số chuyên gia cho rằng những lời đe dọa đánh bom giả mạo có thể là một phần của mô hình gây gián đoạn tương tự, với chi phí thấp và khả năng phủ nhận trách nhiệm.

Rhys Jones, Giám đốc phụ trách phân tích tại công ty tư vấn rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions, cho biết 7 lời đe dọa đánh bom máy bay trong 1 ngày đã gây ảnh hưởng đến các chuyến bay. Ông cho rằng đây là điều bất thường.

“Việc không có quốc gia mục tiêu, hãng hàng không hay tuyến bay cụ thể cho thấy mục đích là gây gián đoạn chung đối với hoạt động hàng không”, ông Jones nhận định.