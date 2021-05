3 tên lửa từ Li Băng tấn công Israel, nguy cơ chiến sự lan rộng Trung Đông

Dân trí Một số tên lửa xuất phát từ Li Băng đã bay về hướng Israel, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc giao tranh "căng như dây đàn" đang diễn ra giữa Israel và Hamas có nguy cơ lan rộng ra Trung Đông.

Phòng không Israel đánh chặn rocket trên bầu trời nước này (Ảnh minh họa: Reuters).

Lực lượng phòng vệ Isarel (IDF) xác nhận, 3 quả rocket đã bị bắn tới quốc gia này từ khu vực biên giới phía bắc với Li Băng hôm 13/5. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng một mặt trận mới giữa Israel và các nhóm ủng hộ lực lượng vũ trang Hamas của Palestine sẽ xuất hiện ở Trung Đông.

Theo IDF, các quả rocket đã rơi xuống Địa Trung Hải gần duyên hải Galilee, Israel. Không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Vụ nã rocket diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang dồn dập trong vài ngày qua sau vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel ở nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Jerusalem. Sau đó, lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã hàng nghìn rocket về phía Israel từ ngày 10/5 và Nhà nước Do Thái đáp trả với hàng loạt vụ không kích vào khoảng 600 mục tiêu. Hàng chục dân thường từ cả 2 phía đã thiệt mạng trong khi hàng trăm người khác bị thương do trúng hỏa lực.

Các nguồn tin cho biết, nhóm vũ trang Hezbollah - đối thủ của Israel tại Li Băng, không liên quan tới vụ nã rocket trên. Một quan chức Li Băng nói với Newsweek rằng, vụ phóng rocket dường như do các lực lượng ủng hộ Palestine thực hiện từ các trại tị nạn ở Rashidieh, duyên hải phía nam Li Băng.

Một phát ngôn viên của Hezbollah nói nhóm này ủng hộ Hamas trong cuộc giao tranh, nhưng cho biết sự can thiệp từ bên ngoài là chưa cần thiết vào lúc này. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ Palestine ở Li Băng cũng có mối liên hệ khá mật thiết với Hamas.

Israel từng giao tranh với Hezbollah cũng như lực lượng ủng hộ Palestine ở Li Băng trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Hamas và Israel đang diễn ra quyết liệt, giới quan sát lo ngại khu vực Trung Đông đối mặt với nguy cơ rằng xung đột có thể loang ra nhiều nơi, không chỉ ở khu vực Dải Gaza hay ở Israel.

Hiện diễn biến trong xung đột Israel - Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ binh Israel ngày 13/5 đã bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng dân quân ở Dải Gaza, động thái có thể khiến tình hình thêm căng thẳng trong thời gian tới.

Lá chắn "Vòm sắt" ồ ạt đánh chặn rocket của Hamas

Đức Hoàng

Theo Newsweek