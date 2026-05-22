Thương vong lớn ở trường học Lugansk, Nga cảnh báo đanh thép Ukraine

Lực lượng cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát của một tòa nhà ký túc xá bị phá hủy thuộc trường Cao đẳng Starobilsk (Ảnh: Telegram).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích gay gắt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Nga cáo buộc do Ukraine thực hiện nhằm vào Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk ở Lugansk, khu vực phía đông Ukraine hiện do Nga kiểm soát, khiến một ký túc xá bị sập và nhiều người thương vong.

Cuộc tấn công xảy ra vào đêm 21/5 tại thị trấn Starobelsk, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ vị thành niên. Số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên sau khi công tác cứu hộ hoàn tất.

8 người bị thương trong cuộc tấn công đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch, trợ lý của Bộ trưởng Y tế Nga nói với các phóng viên.

Các nguồn tin cho biết ít nhất 1 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Vị trí của ít nhất 3 thi thể khác đã được các nhân viên cứu hộ xác định. Sau khi tìm thấy thi thể, các hoạt động cứu hộ phải tạm dừng do nguy cơ bị tấn công trở lại.

“Đây là một hành động khủng khiếp nữa của chính quyền Kiev. Đó là một cuộc tấn công vào một cơ sở giáo dục, nơi có trẻ em và thanh thiếu niên đang ở đó”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm về cuộc tấn công phải bị trừng phạt và phải "trả giá".

Hiện trường vụ tấn công vào trường học ở Lugansk (Nguồn: RT).

Cuộc tấn công nhắm vào tòa nhà chính và ký túc xá của trường học ở Starobelsk. Quyền Thống đốc Leonid Pasechnik cho biết có 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi ở trong cơ sở này vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

Lực lượng cứu hộ cho biết vẫn có thể có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp và tìm kiếm.

Bình luận về vụ tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Kiev đang cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ em trong khi phương Tây vẫn “im lặng”.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết 4 máy bay không người lái của Ukraine đã được sử dụng trong cuộc tấn công.

Theo Thống đốc Pasechnik, trường học không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Nga đã tuyên bố sáp nhập tỉnh Lugansk ở phía đông Ukraine vào năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Kiev vẫn coi Lugansk là một phần của Ukraine. Vào tháng 4, lực lượng Ukraine đã tấn công tòa nhà hành chính Starobelsk, khiến 2 người bị thương.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát trong những tuần gần đây. Cuối tuần trước, Ukraine đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất nhắm vào thủ đô Moscow kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Các quan chức Ukraine cho biết thiệt hại kinh tế là một trong những mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Kiev bên trong lãnh thổ Nga.