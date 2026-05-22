Ukraine tuyên bố tấn công sở chỉ huy an ninh Nga, gây thương vong lớn

Ảnh chụp màn hình từ một video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố, cho thấy cuộc tấn công vào trụ sở FSB của Nga tại khu vực Kherson (Ảnh: Kyiv Post).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 tuyên bố máy bay không người lái Ukraine đã tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Kherson, khu vực Moscow đang kiểm soát.

“Một sở chỉ huy của các sĩ quan FSB Nga đã bị tấn công, và một hệ thống phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy trên vùng lãnh thổ đang tạm thời bị kiểm soát của chúng ta”, ông Zelensky thông báo.

Ông Zelensky cho biết cuộc tấn công vào ngày 21/5 đã gây ra khoảng 100 thương vong cho phía Nga, bao gồm các binh sĩ thiệt mạng và bị thương, đồng thời nhắm mục tiêu vào làng Henicheska Hirka, gần bờ biển Azov.

Theo Tổng thống Zelensky, lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm “A” của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện cuộc tấn công này.

“Nga phải cảm thấy rằng họ phải chấm dứt cuộc chiến này. Các biện pháp trừng phạt tầm trung và tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục phát huy tác dụng”, Tổng thống Zelensky cảnh báo.

Pantsir-S1 là hệ thống phòng không của Nga được sử dụng để bảo vệ các cơ sở quân sự và chiến lược khỏi máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa. Hệ thống phòng không Pantsir-S1 ước tính trị giá lên tới 20 triệu USD.

Tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine vẫn là chiến trường trọng yếu kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào năm 2022. Lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực này từ những tháng đầu của cuộc xung đột, bao gồm cả thủ phủ Kherson, trước khi quân đội Ukraine giành lại thành phố này vào tháng 11/2022.

Các phần của tỉnh ở phía đông sông Dnipro vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và thường xuyên là mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Syzran, tỉnh Samara của Nga, sau một cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 21/5 (Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram).

Trong một thông báo khác trên Telegram, Tổng thống Zelensky xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran thuộc tỉnh Samara của Nga vào đêm 21/5.

"Đây là một trong những biện pháp trừng phạt dài hạn của chúng tôi đối với ngành công nghiệp lọc dầu của Nga, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này", ông Zelensky tuyên bố, đồng thời cho biết mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine hơn 800km.

Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này, mặc dù mức độ thiệt hại toàn diện vẫn đang được đánh giá, theo Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu này có công suất xử lý khoảng 9 triệu tấn dầu thô mỗi năm và cung cấp nhiên liệu cho không quân Nga cũng như các đơn vị quân đội ở miền Trung và miền Nam Nga, đồng thời xuất khẩu các sản phẩm dầu qua sông Volga và biển Caspi.

Syzran, thành phố lớn thứ ba của tỉnh Samara, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 700km về phía đông bắc.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin do Tổng thống Ukraine công bố.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí của Nga bên trong lãnh thổ Nga và tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, nhằm làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Moscow và làm suy yếu khả năng của Nga trong việc tiến hành chiến dịch quân sự.

Đầu tháng 5, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã tấn công một cơ sở của FSB ở Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Ukraine cũng coi các cơ sở năng lượng của Nga là mục tiêu quân sự, vì các cơ sở năng lượng này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Các nhà máy lọc dầu lớn ở miền Trung Nga đã ngừng hoạt động hoặc giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine, theo Reuters.