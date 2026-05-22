Slovakia phản đối đề xuất EU cấp tư cách thành viên đặc biệt cho Ukraine

Phát biểu hôm 21/5, ông Fico cho rằng hiện không có bầu không khí chính trị trong EU để thực hiện những sắp xếp như vậy. “Hoặc chúng ta chấp nhận một nước nào đó, hoặc là không”, ông Fico nói.

Ông Fico lập luận rằng các quốc gia ứng viên khác, bao gồm Montenegro, Albania và Serbia, cũng có quyền gia nhập khối này.

Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi ông Merz đề xuất trao cho Ukraine một dạng tư cách thành viên liên kết của EU. Đây là cơ chế chưa từng có tiền lệ.

Theo một bức thư mà AFP tiếp cận được, Thủ tướng Đức đề xuất cho phép Ukraine tham gia các hội nghị thượng đỉnh EU, bổ nhiệm đại diện tại các thể chế châu Âu và tiếp cận một phần ngân sách EU trước khi trở thành thành viên đầy đủ.

Theo đề xuất này, Ukraine sẽ tham dự các cuộc họp của Hội đồng châu Âu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Ông Merz cũng đề xuất Kiev có thể có một đại diện trong Ủy ban châu Âu và các thành viên không có quyền biểu quyết tại Nghị viện châu Âu.

Ông Merz cho rằng quá trình Ukraine gia nhập đầy đủ EU có thể sẽ mất nhiều năm do các rào cản chính trị và thủ tục bên trong khối.

“Điều tôi hình dung là một giải pháp chính trị giúp Ukraine ngay lập tức tiến gần đáng kể hơn tới Liên minh châu Âu và các thể chế cốt lõi của khối", ông Merz nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng ông vẫn ủng hộ Ukraine cuối cùng sẽ trở thành “thành viên đầy đủ” của khối và kêu gọi mở toàn bộ các cụm đàm phán gia nhập càng sớm càng tốt.

Ukraine đã thúc đẩy tăng tốc nỗ lực gia nhập EU kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn. Ukraine coi việc gia nhập Liên minh châu Âu là yếu tố then chốt đối với quá trình phục hồi và an ninh dài hạn của nước này, đặc biệt trong bối cảnh triển vọng gia nhập NATO vẫn chưa rõ ràng.

Theo AFP, Kiev vẫn lo ngại rằng các cơ chế tạm thời hoặc trung gian cuối cùng có thể làm chậm hoặc khiến con đường trở thành thành viên đầy đủ của EU trở nên phức tạp hơn.