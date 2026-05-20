Ukraine tấn công hàng loạt địa điểm trong lãnh thổ Nga

Nhà máy lọc dầu Moscow năm 2012 (Ảnh: Bloomberg).

Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công một nhà máy lọc dầu và một nhà máy sản xuất hóa chất của Nga vào đêm 19/5, rạng sáng 20/5.

Kênh Telegram độc lập ASTRA của Nga đưa tin khói bốc lên nghi ngút từ một nhà máy lọc dầu gần thành phố Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào khu vực này.

Theo các kênh Telegram của Nga, quân đội Ukraine được cho là cũng tấn công nhà máy Nevinnomyssk Azot ở vùng Stavropol Krai phía nam của Nga vào ngày 20/5.

Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất phân bón khoáng và hóa chất được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ lớn nhất của Nga. Nhà máy sản xuất tới 1 triệu tấn amoniac và hơn 1 triệu tấn amoni nitrat mỗi năm, những nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ và đạn pháo.

Thị trưởng Nevinnomyssk, Mikhail Minenkov, cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động trên thành phố trong lúc cuộc tấn công diễn ra. Theo các kênh Telegram của Nga, người dân địa phương cho biết đã chứng kiến các vụ nổ và đám cháy ở thành phố trong đêm.

Thống đốc vùng Stavropol, Vladimir Vladimirov, tuyên bố trên Telegram rằng hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một "khu công nghiệp" không xác định ở Nevinnomyssk, mà không gây ra thiệt hại nào.

Mặc dù mục tiêu của cuộc tấn công mới nhất vào nhà máy lọc dầu của Nga chưa được công bố, nhưng cuộc tấn công này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở Kstovo.

Sau cuộc tấn công, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu này "là một trong những doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất của Nga" với công suất xử lý khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm. Theo quân đội Ukraine, cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay "được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu của lực lượng quân sự Nga".

Nhà máy Nevinnomyssk Azot cũng nhiều lần bị nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột, gần đây nhất là trong một cuộc tấn công được ghi nhận vào ngày 16/5. Các cuộc tấn công trước đó vào nhà máy cũng được ghi nhận vào tháng 3 và tháng 1 năm nay, cũng như nhiều lần trong năm 2025. Cuộc tấn công mới nhất đánh dấu ít nhất lần thứ 7 Ukraine nhắm mục tiêu vào cơ sở này kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Ukraine ngày càng triển khai nhiều máy bay không người lái tự sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở liên quan đến lọc dầu, hậu cần và sản xuất quốc phòng.

Ngày 19/5, Kiev tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có một trạm bơm dầu ở tỉnh Yaroslavl.

Reuters đưa tin, nhà máy lọc dầu Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine hôm 17/5.

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tiến hành chiến dịch phối hợp với Lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 17/5, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở Moscow, bao gồm nhà máy lọc dầu Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 12 người bị thương gần nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya, trong cuộc tấn công có quy mô lớn nhất của Ukraine vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Nhà máy lọc dầu Moscow đã xử lý 11,6 triệu tấn dầu thô trong năm 2024.

Việc tạm ngừng sản xuất dầu đã trở nên phổ biến hơn tại các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây do sự gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu khí mà Kiev cáo buộc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, vào tháng 4, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga đã đạt mức cao nhất trong 4 tháng, với ít nhất 21 cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và các hạ tầng dầu khí trên biển.