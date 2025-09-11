150.000 quân Nga vây bọc Pokrovsk: Ukraine hối hả tăng viện thiết giáp

Xe tăng của lữ đoàn cơ giới 156 (Ảnh: Lữ đoàn cơ giới 156).

Quân đội Ukraine đã thành lập Lữ đoàn Bộ binh số 156 vào mùa xuân 2024. Không lâu sau, đơn vị này được chuyển đổi thành lữ đoàn cơ giới với nhiều xe bọc thép bổ sung.

Lữ đoàn đã tuyển mộ và huấn luyện hàng nghìn binh sĩ trong suốt mùa thu và mùa đông, và mùa hè năm nay đã được triển khai ra tiền tuyến tại tỉnh Sumy, miền bắc Ukraine.

Hiện nay, Lữ đoàn Cơ giới 156 là một trong nhiều đơn vị Ukraine đang gấp rút hành quân xuống tỉnh Donetsk để đối mặt với lực lượng lớn binh sĩ và xe tăng Nga đang chuẩn bị tiến vào thành phố pháo đài Pokrovsk, trong một trận đánh mà một lính điều khiển UAV Ukraine có biệt danh Kriegsforscher mô tả là “mang tính quyết định”.

Chỉ mới tháng trước, Lữ đoàn Cơ giới 156 vẫn còn giữ phòng tuyến ở Sumy cùng các lữ đoàn khác thuộc Quân đoàn 18 mới thành lập.

Tuy nhiên, Nga đã quyết định tăng cường tiếp viện xung quanh Pokrovsk, chuẩn bị cho một cuộc tập kích quy mô lớn với xe tăng và thiết giáp làm nòng cốt.

Nếu Pokrovsk thất thủ, con đường sẽ mở ra tới những tuyến phòng thủ trọng yếu cuối cùng của Ukraine ở Donetsk, buộc Ukraine có thể phải rút lui chiến lược và thay đổi toàn bộ cục diện mặt trận miền Đông.

Để tăng viện cho Pokrovsk, Nga đã điều động không dưới 5 lữ đoàn và trung đoàn lính thủy đánh bộ, lính dù, cùng một trung đoàn xe tăng, một trung đoàn bộ binh và hai lữ đoàn bộ binh cơ giới từ Sumy. Ngoài ra còn có một sư đoàn bộ binh cơ giới từ tỉnh Kherson. Tổng lực lượng này tương đương cả một tập đoàn quân, gia nhập khoảng 8 tập đoàn quân Nga khác đang vây bọc Pokrovsk và các thị trấn lân cận.

Theo Euramaidan Press, có khoảng 150.000 quân Nga đang tập trung quanh Pokrovsk, cùng số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép. Con số này tăng mạnh so với ước tính trước đó của phía Ukraine là 100.000 quân.

Trong suốt năm 2025, quân Nga chủ yếu tấn công bằng bộ binh hoặc xe máy. Giờ đây rõ ràng Nga đã cố tình giữ xe tăng lại phía sau để tung ra một cuộc tấn công cơ giới lớn.

Mục tiêu của họ là Pokrovsk, chốt chặn cuối cùng trước tuyến “vành đai pháo đài” của Ukraine kéo dài qua Kramatorsk và Sloviansk ở phía tây Donetsk.

Cục diện mặt trận (Ảnh: EP).

Trận chiến sắp tới được dự báo “sẽ lớn hơn" những trận chiến bộ binh trước đây. Lữ đoàn Cơ giới 156 cùng các đơn vị mới tới khác sẽ phải ngăn chặn lực lượng Nga đông đảo hơn nhiều.

Lữ đoàn 156 được trang bị xe tăng T-64BV, xe BMP-1TS gắn pháo tự động 30mm, xe thiết giáp chở quân M-113, xe bọc thép bánh lốp BTR-60D nâng cấp, xe bọc thép Kozak, pháo tự hành M-109, nhiều phương tiện trong số này được lắp thêm giáp chống UAV.

Các lữ đoàn Ukraine quanh Pokrovsk vốn có nhiều kinh nghiệm đối phó xe tăng, còn binh sĩ trẻ của Lữ đoàn 156 sẽ phải nhanh chóng học hỏi chiến thuật chống tăng: từ mìn, pháo binh, tên lửa chống tăng, cho đến UAV cảm tử FPV và UAV ném lựu.

Nếu Nga không thể xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Pokrovsk trong những tháng tới, họ có thể khó có cơ hội thuận lợi khác, ít nhất là với xe tăng, theo các chuyên gia nhận định.