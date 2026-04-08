15 quốc gia lập kế hoạch thúc đẩy lưu thông qua eo biển Hormuz

Tàu hàng ở eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

“Khoảng 15 quốc gia đang được huy động và đang tham gia vào việc lập kế hoạch, dưới sự dẫn dắt của Pháp, nhằm thực thi sứ mệnh mang tính chất phòng thủ thuần túy này, trong sự phối hợp với Iran, để tạo điều kiện cho việc nối lại lưu thông”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu ngày 8/4 tại cuộc họp về quốc phòng với các cố vấn và thành viên nội các.

Ông Macron hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, nhưng nói thêm rằng tình hình tại Li Băng vẫn còn rất nghiêm trọng và kêu gọi đưa Li Băng vào thỏa thuận này. “Mong muốn của chúng tôi trong bối cảnh này là được đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn sẽ bao gồm đầy đủ cả Li Băng”, ông Macron nhấn mạnh.

Mỹ và Iran hôm 7/4 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần sau 40 ngày xung đột leo thang. Hai bên dự kiến đàm phán trực tiếp tại Pakistan vào ngày 10/4 tới để thảo luận triển vọng chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Theo thỏa thuận, trong thời gian ngừng bắn này, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết: "Trong thời gian 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran và với sự cân nhắc thích đáng về các hạn chế kỹ thuật”.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đều phải phối hợp trước với chính quyền Iran và Oman để xin các giấy phép cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và an ninh.