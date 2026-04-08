Tổng thống Trump nói về việc khơi thông eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn

“Một ngày trọng đại cho hòa bình thế giới! Iran muốn điều đó xảy ra, họ đã chịu đựng đủ rồi! Tất cả các bên khác cũng vậy!”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/4.

Tổng thống Trump tuyên bố “Mỹ sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở eo biển Hormuz”.

“Sẽ có nhiều diễn biến tích cực! Khoản tiền lớn sẽ được tạo ra. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ cung cấp đủ thứ và chỉ “hiện diện” ở đó để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ”, ông Trump cho biết thêm.

“Tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Giống như chúng ta đang trải qua ở Mỹ, đây có thể là thời kỳ hoàng kim của Trung Đông!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump ngày 7/4 đăng thông báo trên mạng xã hội cho biết ông đã đồng ý dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần.

Tổng thống Trump cho biết lý do ông quyết định tạm dừng tấn công Iran vì Mỹ “đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông”.

Theo Tổng thống Trump, “hầu hết các vấn đề từng gây tranh cãi giữa Mỹ và Iran trước đây đã được hai bên thống nhất, nhưng thời hạn 2 tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”.

Ông Trump tuyên bố Mỹ đã giành “chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn” trong cuộc chiến với Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran, gọi đây là một “chiến thắng” cho Mỹ.

“Thành công của quân đội chúng ta đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn, từ đó tạo ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài”, quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh.

Bà Leavitt khẳng định Tổng thống Trump đã “giúp mở lại eo biển Hormuz”.

Các cuộc thảo luận tiếp theo, bao gồm tương lai của eo biển Hormuz và các khía cạnh khác của một nền hòa bình lâu dài, nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến bắt đầu tại Islamabad, Pakistan vào ngày 10/4.

Eo biển Hormuz, nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, phần lớn nằm trong vùng lãnh hải của Oman và Iran. Trước chiến sự, khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Một trong những điểm quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Iran và Mỹ - Israel là tình hình tại eo biển Hormuz trong thời gian này. Iran cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz chỉ có thể thực hiện khi có sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Một số nguồn tin cho thấy Iran dường như đã bắt đầu thu phí đối với một số ít tàu mà họ cho phép đi qua eo biển. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng kêu gọi xây dựng “các cơ chế mới” để quản lý tuyến hàng hải này sau xung đột, nhằm đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền và bảo vệ lợi ích của Iran.