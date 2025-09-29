Bánh Trung thu nhân cốm “cháy hàng”, muốn mua phải xếp hàng 2-3 tiếng

Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 8, thị trường bánh Trung thu dần trở nên sôi động. Năm nay, bên cạnh các hương vị truyền thống, loại bánh nhân cốm xào, trứng muối đang gây "sốt" và nhanh chóng khan hàng tại một số nơi.

Theo ghi nhận, mùa Trung thu năm nay, nhiều thương hiệu bánh thủ công tung ra sản phẩm bánh nướng nhiều hương vị mới rất hút khách. Trong đó, bánh nướng nhân cốm xào, trứng muối với mức giá dao động 65.000-85.000 đồng/chiếc được khách hàng tìm mua liên tục, thậm chí phải xếp hàng từ sáng sớm, chờ 2-3 tiếng.

Chị Nguyệt Hà (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) cho biết phải dậy từ hơn 6h sáng để đi mua bánh nướng nhân cốm xào đang gây bão mạng. Sau khi xem video chia sẻ trên mạng xã hội, chị háo hức muốn ăn thử nên tranh thủ cuối tuần đi sớm, nhưng đến nơi đã thấy rất đông người xếp hàng.

"Phải chờ hơn 2 tiếng, đến khoảng 8h tôi mới mua được 5 chiếc bánh nướng. Do lượng khách quá đông, cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ mua tối đa 5 chiếc, trong đó 1 chiếc nhân cốm xào kèm trứng muối", chị kể.

Theo chị Hà, cửa hàng cũng có kênh bán online nhưng hiện đã kín đơn đến ngày 3/10. "Tôi muốn đặt thêm cho người thân nhưng không được", chị tiếc nuối.

Không chỉ riêng chị Hà, nhiều khách hàng khác cũng cho biết họ phải xếp hàng dài, thậm chí chấp nhận chờ 2-3 tiếng chỉ để mua bằng được chiếc bánh "hot trend" này.

Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh nướng nhân cốm xào (Ảnh: Nguyệt Hà).

Trước sức mua tăng đột biến, nhiều cửa hàng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, đưa ra sản phẩm bánh nhân cốm xào, trứng muối để đáp ứng nhu cầu. Chị Phan Thủy, chủ một tiệm bánh ở phường Từ Liêm (TP Hà Nội), cho biết lượng đơn hàng loại bánh này năm nay tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái, có ngày chị nhận hơn 100 đơn.

"Dịp Trung thu đúng thời điểm thu hoạch cốm nên nhiều cửa hàng kết hợp làm bánh nướng, bánh dẻo nhân cốm. Nhờ vị lạ miệng, kết hợp vị ngọt thanh của cốm dẻo và dừa non, loại bánh này được nhiều khách hàng tìm mua, đa số khách phải đặt trước", chị Thủy nói.

Theo chị, ưu điểm của loại bánh này là ít ngọt hơn bánh truyền thống. Cửa hàng sử dụng cốm làng Vòng tuyển chọn kỹ, chế biến thủ công mỗi ngày để giữ trọn hương vị đặc trưng.

Trên các hội nhóm, bánh nướng với nhiều hương vị mới cũng được rao bán rầm rộ. Mức giá cao hơn 20.000-40.000 đồng/chiếc so với bánh nướng truyền thống nhưng vẫn thu hút nhiều người tìm mua. Nhiều người bán cho biết, lượng khách đặt bánh nhân cốm xào, trứng muối có thể còn tiếp tục tăng mạnh trong những ngày sát Tết Trung thu.

Ngoài bánh nướng nhân cốm xào, trứng muối, mùa Trung thu năm nay, bánh dẻo nhân sen nhuyễn trứng muối cũng hút khách khi trào lưu thưởng thức bánh gây sốt.

Theo đó, nhiều người ép dẹt, làm lạnh, cắt nhỏ bánh để thưởng thức thay vì cắt miếng lớn như bánh truyền thống. Mức giá bán sản phẩm này khoảng 250.000-300.000 đồng/chiếc 350gram nhân 4 trứng muối. Không ít người cho rằng giá này quá đắt so với chất lượng.