Món bánh mì hấp gây tranh cãi ở TPHCM khiến khách Mỹ ngỡ ngàng

Trong video mới trên kênh YouTube, Chad giới thiệu bạn anh là Michael Crosa - người mới sang Việt Nam được một tháng. Michael rất háo hức khám phá ẩm thực ở TPHCM, vì tò mò về hương vị bánh mì - một món ăn gắn liền với người Việt Nam.

Cũng chính vì thế, Chad và người bạn của mình đã thực hiện hành trình "tìm ra món bánh mì ngon nhất TPHCM". Trong hành trình, hai người đến một tiệm bánh mì hấp nhỏ ở phường Xóm Chiếu, để thưởng thức món "bánh mì biến thể" từng gây tranh cãi - bánh mì hấp.

Đĩa bánh mì hấp được phủ đầy hành phi và đậu phộng (Ảnh: Chụp màn hình).

Chad vốn sống nhiều năm tại Việt Nam, chia sẻ với bạn rằng anh từng nghe nói bánh mì hấp ra đời từ thói quen tận dụng bánh mì còn dư trong ngày. Anh cũng cho biết, ở TPHCM chỉ có khoảng 3-4 tiệm bán món này, không phổ biến như bánh mì kẹp thịt thường thấy.

Chad từng nghe nhiều tranh cãi xoay quanh bánh mì hấp, bởi có người cho rằng đây vốn không phải là món bánh mì truyền thống, nhưng theo quan điểm của anh: "Đã bắt nguồn từ bánh mì thì dù biến tấu thế nào, nó vẫn là bánh mì".

Khi hai phần bánh mì hấp được mang ra, món ăn khiến hai vị khách Mỹ bất ngờ với phần bánh mì mềm, ăn kèm thịt heo, thịt bò, hành phi, đậu phộng, rau thơm và nước mắm.

Dùng món này, người ăn sẽ cuộn bánh mì trong rau sống rồi chấm cùng nước mắm ớt. Michael cho biết đây là một trong những trải nghiệm ẩm thực mới lạ nhất của anh, vì anh "không ngờ bánh mì lại có biến thể độc đáo như vậy".

Cả hai cùng nhận xét bánh mì hấp mềm nhưng vẫn giữ độ dai, đậu phộng giòn vui miệng, thịt đậm đà, rau thơm mát. Tất cả tạo nên hương vị khác biệt hẳn so với bánh mì truyền thống.

Với sở thích ăn cay, Chad và Michael xin thêm ớt và được chủ quán chiều lòng ngay. Sự nhiệt tình ấy khiến họ càng thêm ấn tượng với sự hiếu khách của người Việt. Chad vui vẻ nói: "Tôi thấy thoải mái vì ở đây có thể yêu cầu thêm gia vị hay bất cứ thứ gì, mà vẫn được đón tiếp niềm nở".

Với món này, bánh mì thường được cuộn trong rau sống rồi chấm nước mắm để thưởng thức (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết thúc trải nghiệm, cả hai chấm món bánh mì hấp 8,5/10 điểm.

Trong video, Chad còn nhắc đến nhiều biến thể bánh mì khác mà anh từng thử khi sống ở Việt Nam như bánh mì tam giác, bánh mì chả cá, bánh mì chay, bánh mì bò nướng…

Điều này khiến Michael càng thêm hào hứng, muốn trải nghiệm hết các loại bánh mì Việt. Ngoài món ăn, Michael cũng ấn tượng mạnh với sự thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ của người dân, nhất là khi anh còn gặp khó khăn trong giao tiếp.

Cách đó ít ngày, Chad đã đưa bạn của mình đến lò bánh mì Lương Phan (phường Tân Hưng) - một điểm bán bánh mì truyền thống - để thử món bánh mì chả. Michael gọi nhiều loại chả, thêm chả bò và thịt quay, khiến ổ bánh mì có giá lên đến 70.000 đồng - cao hơn mức phổ biến ở tiệm là 25.000-40.000 đồng.

Hai vị khách thưởng thức bánh mì ở TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Chad chọn ổ đặc biệt giá 35.000 đồng. Chad giới thiệu đây là tiệm ăn vặt nổi tiếng ở TPHCM. Michael tỏ ra bất ngờ vì với giá rẻ mà anh lại có được ổ bánh mì đầy ắp nhân. Anh hài lòng, đánh giá chả và thịt chất lượng, chỉ tiếc chưa đủ cay theo khẩu vị và chấm món này 8/10 điểm.

Chad và Michael còn dự định thực hiện hẳn một tuyến video dài tập trải nghiệm bánh mì Việt Nam, vừa để tìm ra loại bánh mì ngon nhất, vừa ghi lại trải nghiệm ẩm thực phong phú của họ. Qua đó, một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của bánh mì Việt đối với bạn bè quốc tế.

Hoàng Thư