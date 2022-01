Vụ hoa "một sống hai chết" của gia đình trồng cúc mâm xôi ở miền Tây

(Dân trí) - "Tôi đã mất ăn mất ngủ cả tháng nay, tìm cách mua và trữ phân bón cũng như các vật dụng khác để chăm sóc cho hoa. Đây đúng là vụ hoa 'một sống hai chết' đối với gia đình", chủ vườn hoa cúc chia sẻ.

Cúc mâm xôi là một trong những loài hoa được trồng nhiều ở làng hoa Sa Đéc, những giỏ hoa cúc rực rỡ mùa vàng mang theo ý nghĩa giàu sang phú quý luôn hút khách hàng mua về trưng Tết. Vườn nhà ông Bùi Điền (47 tuổi) ở tỉnh lộ 848 (xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chăm sóc cho hơn 10.000 giỏ hoa cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ruộng hoa Cúc Mâm Xôi của gia đình ông Bùi Điền từ nụ xanh sang chớm vàng, nhìn rực rỡ từ trên cao trong nắng xuân mới. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nên số lượng cúc mâm xôi trồng năm nay giảm 1/3 so với mọi năm.

"Gia đình tôi đã trồng và bán cúc mâm xôi đã 13 năm nay. Nhưng đây là năm duy nhất, vườn nhà tôi chỉ xuống giống 10.000 giỏ hoa, ít hơn 5.000 giỏ so với các năm trước", ông Điền nói.

"Cũng như người cần ăn một ngày hai bữa, cây cũng cần tưới nước một ngày hai lần. Lúc sáng sớm và đầu giờ chiều. Nước được tưới thẳng vào gốc, tránh tưới mạnh lên bên trên hoa, sẽ làm hỏng hoa", ông Điền chia sẻ.

Ông Điền phun thuốc lên các chậu hoa để trừ sâu và giúp cho hoa mọc khỏe, tránh bị chết xanh hoặc thối rễ.

Em Trần Bảo Ngọc (11 tuổi, cháu ông Điền) thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, đang ngắt đọt và bỏ hoa phụ để giỏ hoa cúc nở to, đều và đẹp hơn.

"Năm nay dịch bệnh, trường học chưa mở cửa lại, nên em giành nhiều thời gian phụ giúp gia đình chăm sóc bông. Còn nhỏ, chưa biết làm gì nhiều nên em chỉ học lỏm theo các chú, các bác cách chăm sóc. Công việc rất vui và thú vị", bé Ngọc nói.

Việc đặt cúc mâm xôi trong giỏ lên những khung giàn bằng sắt dưới ruộng nước, giúp người nông dân thuận tiện chèo xuồng giữa các luống hoa để tưới nước và dễ dàng di chuyển các giỏ hoa.

Ông Điền dùng dây ni lông để bó những giỏ bông lại, trước khi mang lên lán trại giao cho thương lái. Tay cột, nhưng mắt ông liên tục nhìn về phía cổng vườn, xem khách hàng có đến xem hoa hay không.

"Sau khi gieo giống vào đầu năm 2021 thì dịch bệnh bùng phát, khiến cho việc chăm sóc hoa trở nên vô cùng khó khăn. Nhất là lúc thành phố Sa Đéc bị giãn cách xã hội vào tháng 7 đến tháng 10, tôi đã mất ăn, mất ngủ nhiều hôm, suy nghĩ cách mua và trữ phân bón, cũng như các vật dụng khác để chăm sóc cho hoa. Đây đúng nghĩa là một vụ hoa 'một sống hai chết' đối với gia đình tôi", ông Điền nhớ lại khoảng thời gian khó khăn do dịch bệnh.

Theo ông Điền, năm nay thương lái từ các nơi đến đặc cọc mua tại vườn với giá từ 170.000 đến 180.000 đồng/cặp bông, tăng nhẹ hơn 20.000 đồng/cặp so với các năm trước.

Anh Bùi Anh Kiệt (22 tuổi), con trai cả trong nhà, đang chất những giỏ bông mà cha anh đã cột sẵn lên xuồng để đưa vào lán trại giao cho thương lái.

Chiếc xuồng nhỏ được chất đầy khoảng 30 chậu bông cúc mâm xôi, dễ dàng di chuyển qua các luống hoa.

Phía trên lán, bà Nguyễn Thị Bé (45 tuổi, vợ của ông Điền) đang cùng con gái dùng giấy báo để bao các giỏ hoa lại một cách cẩn thận, để giao cho khách hàng.

Bà Bé chia sẻ, cúc mâm xôi là một loài bông rất hút khách mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, bông được trồng với số lượng ít hơn mọi năm nên nhiều thương lái đã đến để đặt mua từ sớm. Đa số các giỏ hoa đã được các thương lái đặt mua, giờ chỉ đợi ngày đến lấy.

"Thật vui mừng khi dịch bệnh khó khăn mà các chậu hoa đã được đặt mua gần hết. Sau bao nhiêu ngày thấp thỏm lo lắng, nay gia đình tôi có thể mong về một cái Tết vui vẻ", bà Bé nói.

Trong căn bếp được dựng tạm ở lán, bà Bé chuẩn bị nấu cơm tối cho gia đình.

Sau một ngày làm việc vất vả, cả gia đình gần 10 người của ông Điền ngồi lại bên nhau, cùng nhau dùng cơm tối ở trong lán.

"Nhà tôi ở Cao Lãnh, nhưng những tuần gần Tết thì cả gia đình tôi dọn ra lán ở để tiện cho việc chăm sóc hoa", ông Điền cho hay.