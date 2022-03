Xót xa những phận người bị "giời đày" đến cùng quẫn trong ngôi nhà rách nát

Chưa cần thăm hỏi, chỉ nhìn từ bên ngoài thì căn nhà tranh nhỏ bé, ọp ẹp của gia đình anh Đoàn Văn Sanh (49 tuổi, ngụ ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang) đã thấy hết sự nghèo khó của gia chủ.

Ngồi đờ đẫn trước hiên nhà, đã quá nửa đời người nhưng anh Sanh đành đau xót, bất lực khi không lo được cho vợ con một mái ấm đúng nghĩa. Cha mẹ anh Sanh nghèo, nên anh thất học.

Nhà ít ruộng vườn, sức khỏe lại yếu nên cũng chẳng đi làm ăn được đâu xa, trong ấp ai thuê đốn tràm, hái trái cây thì có việc, mưa gió không ai gọi thì anh Sanh đành bó gối ở nhà. Cảnh "gà què ăn quẩn cối xay" đã ôm chân người đàn ông khốn khó mấy chục năm không dứt.

"Lưng tôi bị thoái hóa nên không mang vác được, đứng lâu cũng đau rồi, nhưng vì đồng tiền nên phải ráng. Không làm được việc nặng thì xin người ta xếp cho việc nhẹ, vì thế mà tiền công cũng ít hơn.

Hôm nào có việc cũng chỉ kiếm được hơn trăm nghìn đồng, không ai thuê thì chỉ biết ra sông bắt con tôm, con cá. Thấy vợ con khổ mình cũng tủi lắm, mà không làm gì được", anh Sanh chua xót.

Chị Lê Thị Thúy (42 tuổi, vợ anh Sanh) sức khỏe còn yếu hơn chồng, chị bị bệnh đau đầu kinh niên, nói trước quên sau nên không làm nổi việc gì. Quanh năm chị Thúy chỉ ở nhà cơm nước, họa may có việc gì như cắt cỏ, dọn vườn thì mới có người kêu đến.

Hai đứa con gái lần lượt ra đời, vợ chồng anh Sanh từng gửi gắm hy vọng thoát nghèo, điều anh chị chỉ biết nghĩ đến rồi ao ước vào 2 đứa nhỏ. Nhưng hai đứa con gái của anh chị cứ học đến cấp 2 là lại không theo kịp bạn bè, tiếp thu chậm nên đành phải nghỉ.

Càng lớn, thần kinh của Đoàn Thị Diệu Hiền (20 tuổi, con gái lớn của anh Sanh) càng xuất hiện bệnh lý nghiêm trọng. Từ chỗ học không tiếp thu, rồi chỉ ngồi thừ một chỗ, đến cách đây 2 năm Hiền bắt đầu có những hành động lạ như la hét, cào xé, tự làm tổn thương bản thân hay đuổi đánh những người xung quanh.

Gia đình đã đưa Hiền đi chữa bệnh gần một năm nhưng không đỡ. Để con gái không thể tự cắn xé bản thân, anh Sanh đành đau xót buộc chặt Hiền xuống giường, không cho cô bé có cơ hội co duỗi hay nhúc nhích.

Cứ sau mỗi lần Hiền qua cơn, chị Thúy lại cầm khăn đến lau mồ hôi cho con gái. Cứ tỉnh là Hiền lại van này cha mẹ cởi trói cho mình, nhưng chị Thúy chỉ biết ngoảnh mặt đi rồi lau nước mắt.

"Ông trời đày đọa gia đình tôi quá. Nhìn con gái như vậy, tôi khóc đã hơn một năm nay rồi. Giờ tôi chỉ mong sao có tiền đưa con đi bệnh viện để con được khỏi bệnh,", chị Thúy vừa nói vừa sụt sùi.

Đoàn Thị Diệu Hiếu (17 tuổi, con gái út của anh Sanh) nghỉ học đã lâu nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Những khi căn nhà lặng im là lúc 4 con người khốn khổ đang nhìn nhau, đau khổ, nghèo khó, bệnh tật dày vò.

Ông Võ Thanh Hầng - Trưởng ấp Sơn Phú (xã Đại Thành) cho biết, bao nhiêu năm qua vợ chồng anh Sanh vẫn là gia đình khó khăn nhất ở địa phương. Chính quyền cũng như các đoàn thể đã ưu ái, hỗ trợ nhiều, tuy nhiên nguồn lực hạn chế nên không thể kéo gia đình thoát khỏi vũng lầy để vươn lên.

"Địa phương rất mong mạnh thường quân gần xa có thể giúp đỡ để gia đình anh Sanh bớt đi phần nào khốn khó, chúng tôi cảm ơn rất nhiều", ông Hầng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4405:

Anh: Đoàn Văn Sanh

Địa chỉ: Ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, Hậu Giang

ĐT: 0355921269

