Thương học trò nghèo mồ côi, thầy giáo kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ

Trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, chật chội cô bé Ngô Thị Hà Linh (12 tuổi), khi sinh ra em đã không biết bố mình là ai, người mẹ xấu số bỏ lại em bơ vơ trên cuộc đời, em về nương náu nhà bác ruột. Hiện Hà Linh đang theo học lớp 6A, Trường THCS xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng thường xuyên phải nghỉ học vì sức khỏe yếu.

Dù trước đó, trên đường đi, thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Đức Hạnh đã chia sẻ phần nào về hoàn cảnh của Hà Linh, nhưng khi chứng kiến tận mắt cuộc sống cùng cực của cô gái này, khiến đôi mắt chúng tôi cay xè.

Thầy Hạnh bảo: "Cả trường ai cũng thương xót hoàn cảnh của Hà Linh, cháu còn nhỏ nhưng đã phải trải qua nhiều nỗi đau và sự mất mát".

Sau lời giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm, Hà Linh nhìn qua góc nhà, nơi đặt chiếc bàn thờ tạm của mẹ, bất chợt kí ức trong em ùa về làm cô gái thổn thức bật khóc: "Mẹ cháu mất rồi chú ơi, cháu buồn lắm! tại sao cháu lại phải khổ thế này hả chú. Từ bây giờ cháu không còn mẹ để tâm sự nữa". Cô gái nấc nghẹn, giọng ngắt quãng, hai hàng nước mắt tuôn dài, rồi em cúi đầu khiến chúng tôi lặng người.

Ngồi cạnh bên cháu gái tội nghiệp của mình, ông Ngô Văn Thi (SN 1965 - bác ruột của Hà Linh), giọng như nghẹn lại kể, từ khi lọt lòng mẹ, Hà Linh không biết bố là ai. Cuối năm vừa rồi, nhằm ngày áp Tết, căn bệnh ung thư quái ác đã mang mẹ Hà Linh đi xa, sau sáu năm điều trị.

Ông Thi buồn bã kể tiếp, ngày Tết người ta đi chơi, còn cháu tôi thì đứng bên bàn thờ thắp hương mẹ. Nhà cửa không có, đến chiếc áo quan khi lìa trần cũng không có nốt. Sau khi mẹ cháu mất, tôi lập bàn thờ ở đây, cháu Hà Linh cũng ở với gia đình tôi. Hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn quá, tương lai cháu Linh cũng không biết rồi đây sẽ đi về đâu nữa.

Tiếp câu chuyện về hoàn cảnh của em và cháu gái mình, ông Thi vừa nói, vừa ngoảnh mặt đi, đưa tay lau những giọt nước mắt giọng nghẹn lại: "Ngày em tôi sinh cháu được 2 năm thì mắc bệnh, không chỉ mắc một bệnh mà mắc nhiều thứ bệnh. Anh em hoàn cảnh khó khăn, ai có đồng nào cũng góp vào chạy chữa cho cô ấy. Nào ngờ em tôi lại ra đi trẻ như vậy".

Thương em gái bao nhiêu thì ông Thi lại thấy tội cho đứa cháu bé bỏng bấy nhiêu. Bởi Hà Linh còn nhỏ bé, khờ dại, không biết tương lai của cháu sẽ ra sao. Trước khi mất, mẹ cháu có nguyện vọng mong muốn cháu được đi học. Nhưng hoàn cảnh gia đình ông Thi cũng quá khó khăn, ăn còn bữa đói, bữa no nói gì việc đến trường của cháu.

Trong tâm hồn thơ dại của Hà Linh vẫn luôn nghĩ đến những ngày mẹ còn sống, lúc nào mẹ cũng yêu thương, chăm lo, che chở cho cháu. Giờ mẹ cháu đã đi xa mãi mãi cháu không biết mình phải làm sao.

Nhớ mẹ, nhưng từ nay, Hà Linh sẽ không còn được nghe tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng đi học; không còn người để Hà Linh khoe mỗi khi được điểm cao; không còn mẹ ngồi cạnh để dạy Linh học bài; không còn mẹ cùng con ngồi xem phim và trò chuyện nữa.

"Từ nay, con chẳng còn được bóp tay, chân khi mẹ đau nữa rồi. Trước khi đi, mẹ có một tâm nguyện là mong con học hết lớp 12. Con sẽ nhớ lời mẹ dặn, bởi mẹ đã vì con và con hứa sẽ cố gắng để trở thành người có ích đền đáp lại sự yêu thương mà mọi người đã dành cho con", cô gái nghẹn ngào tâm sự.

Nói thêm về hoàn cảnh cô học trò của mình, thầy Nguyễn Đức Hạnh, cho biết, Hà Linh vốn sức khỏe rất kém, còn bị mắc bệnh dạ dày và hở van tim ba lá, nhiều hôm học trên lớp em mệt quá, nhà trường phải cho em nghỉ học về nhà. Hoàn cảnh gia đình em Linh vô cùng khó khăn, mẹ bị bệnh nhiều năm, mới mất. Dù bị bệnh tật nhưng lâu nay gia đình cũng chưa có điều kiện đưa em đi chữa trị.

"Ngày mẹ cháu mất, mọi người góp lại mua cho mẹ cháu cỗ quan tài. Trước khi mất, chị Vân có nguyện vọng trăm sự nhờ thầy, cô làm sao để cháu được đến trường. Cháu cũng mấy lần định nghỉ học, nhưng thầy cô, nhà trường động viên, miễn giảm các khoản đóng góp cho cháu", thầy Hạnh cho biết thêm.

Chia tay Hà Linh trong lòng chúng tôi như trĩu nặng, rồi đây trước cuộc sống mưu sinh, cháu phải đối diện như thế nào? Một bé gái còn nhỏ nhưng đã phải chịu nỗi đau không cha, không mẹ…, mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, Hà Linh sẽ tìm được ánh sáng của cuộc đời…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4100: Ông Ngô Văn Thi

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

ĐT: 0362021672. Ông Thi

