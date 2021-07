Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn", gần 2 tháng không có tiền đến viện

Sau 19 năm Nguyễn Thị Bình mắc bệnh là khoảng thời gian vợ chồng anh San, chị Sáu phải bán hết tài sản trong nhà để chữa trị cho con gái. Thế nhưng, do căn bệnh "viêm não Nhật Bản" quá nặng, tháng 2/2020 Bình đã qua đời.

Ở thôn 9, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An), mọi người hay ví von gia đình anh Nguyễn Văn San và chị Đinh Thị Sáu là hoàn cảnh "khổ nhất thế gian".

Anh San, chị Sáu, kết hôn vào năm 1990 rồi lần lượt sinh được 6 người con. Cuộc sống ở quê tuy khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng để nuôi con ăn học. Hàng ngày, anh San đi theo anh em bạn bè làm thuê, còn chị Sáu ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con.

Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, cùng với những khoản nợ vay mượn sau 19 năm chữa bệnh cho con, giờ còn chưa trả nổi thì vợ chồng anh San, chị Sáu tiếp tục nhận hung tin về cậu con trai.

Theo lời chị Sáu kể lại, cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mà cậu con trai Nguyễn Văn Thành (SN 2003) phải rời ghế nhà trường từ năm học lớp 9, vào Thành phố Hồ Chí Minh đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ.

Thế nhưng khi mới vào đất khách làm được 2 tháng thì Thành thấy trong người mệt mỏi nên quay về quê. Sau khi được gia đình đưa đi thăm khám thì phát hiện căn bệnh "rối loạn sinh tủy vô căn".

Kể về căn bệnh quái ác của con, người mẹ gạt đi những giọt nước, chị bảo: "Cầm kết quả khám bệnh của con, tôi không tin vào mắt mình nữa. Gia đình tôi kiệt quệ rồi chú ạ! Mặc dù đã đưa con đi chữa khắp nơi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhưng bệnh tình của con không giảm".

"Số tiền cầm sổ đỏ và vay mượn anh em, bạn bè đã hết từ lâu mà bệnh tình của con trai chẳng khỏi. Bây giờ gia đình tôi đã vay nợ khắp nơi, cố tích góp từng nghìn để mua từng bịch máu, viên thuốc để cho con không phải chịu đau đớn", vừa nói chị Sáu ôm đứa con trai vào lòng rồi khóc nức nở.

Chị Sáu cho biết, đã gần 2 tháng nay trong nhà không còn đồng tiền nào để cho con đi viện truyền huyết tương và hồng cầu. Thành cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên nhiều khi chàng trai cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nằm trên giường, đôi mắt Thành ứ máu vì mới bị xuất huyết, chàng trai giọng thều thào: "Cháu không biết số phận như thế nào nữa, các bác sĩ nói nếu trong vòng một năm cháu không được ghép tủy thì…".

Có nhiều đêm đau quá, Thành chỉ dám nói với mẹ: "Mẹ ơi! hay là cho con đến viện đi, con đau quá rồi". Những lúc ấy, tôi không cầm được nước mắt, nhưng bản thân tôi bất lực. Tại sao ông trời bắt các con tôi "gánh nghiệp" như vậy?", người mẹ tội nghiệp than thở.

Ngồi bên cạnh cậu con trai, người cha khắc khổ len lén quay đi giấu những giọt nước mắt đang bò ra từ đôi mắt trũng sâu, giọng anh như nghẹn lại: "Nó còn trẻ quá mà mắc căn bệnh quái ác. Các bác sĩ khuyên gia đình sớm ghép tủy cho con nhưng gia đình bây giờ lấy đâu ra gần 1 tỷ đồng".

Thương con, qua nhiều lần đi hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi bệnh viện trung ương, vợ chồng anh San cũng đành đưa con về nhà vì không còn tiền điều trị lâu dài và ghép tủy.

Để có tiền chạy chữa cho con, ban ngày vợ chồng chị Sáu đi làm thuê, đêm đến lại tranh thủ đi thả lưới bắt con cá, con tôm... để ra chợ bán.

Công việc vất vả là thế, tiền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu. Những thứ có giá trị trong gia đình anh San cũng lần lượt "đội nón ra đi". Cuối cùng, đến căn nhà mà gia đình đang ở cũng đành phải rao bán để có tiền tiếp tục duy trì sự sống cho con.

"Số tiền ít ỏi mà tôi và vợ kiếm được chỉ đủ lo sinh hoạt cho gia đình. Mấy tháng nay, cả gia đình chẳng ai dám nhắc đến chuyện đưa cháu đi viện truyền huyết tương và hồng cầu", anh San nói trong bất lực.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh gia đình anh San, ông Nguyễn Hồ Sơn - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành, huyện Yên Thành cho biết, đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Bây giờ gia đình đang rơi vào thế tận cùng của nỗi đau. Tôi rất mong các nhà hảo giúp đỡ gia đình chị Sáu vượt qua khó khăn.

Chia tay gia đình anh chị, chợt thoáng trong tôi hình ảnh vợ chồng nghèo hằng đêm mò cua bắt ốc, kiếm tiền chữa bệnh cho con mà đầy bất lực. Chị Sáu níu tay tôi giọng chị nghẹn ngào, vợ chồng anh chị cũng đã gắng hết sức rồi, có cái gì bán được thì cũng đã bán. 20 năm nay, chi phí điều trị cho 2 đứa con đã lên tới tiền tỷ, giờ không thể vay mượn được ở đâu nữa. Chỉ mong sao có một phép màu nào đó để con có thể lành lặn như trước. Vợ chồng tôi "cắn rơm, cắn cỏ lạy giời!".

