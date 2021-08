Xót xa cảnh chàng trai 15 tuổi, 3 lần phẫu thuật khẩn cầu sự giúp đỡ

Bên cạnh Bệnh viện K Tân triều (Hà Nội), trong dãy phòng trọ hầu hết là những gia đình khó khăn có người nhà đang điều trị trong bệnh viện, khi mọi người chuẩn bị đi mua cơm tối thì chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, trú ở Thôn Đoài, xã Phù Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), vẫn ngồi ôm con mà nước mắt lưng tròng.

Trên chiếc giường trong căn phòng chật chội, chàng trai Trương Ngọc Lương, (15 tuổi), vừa trải qua cơn đau khủng khiếp bởi căn bệnh u não ác tính hành hạ. Lương nằm co quắp với cái đầu trọc lóc, chằng chịt các vết sẹo sau nhiều lần phẫu thuật, vẻ mặt chàng trai u buồn, da tái xanh.

Nhìn hình ảnh con trai, lòng chị Hương đau như cắt, chị bảo, cả ngày nó chẳng ăn được gì.

Theo lời kể của người mẹ tội nghiệp này, Lương đã trải qua 3 lần phẫu thuật và truyền 6 chu kỳ hóa chất, giờ đang xạ trị mũi thứ 28. Do đang xạ trị, nên Lương được điều trị ngoại trú.

Từ hôm Lương được điều trị ngoại trú, hàng ngày người mẹ lại tất tưởi chở con đi về. Nhưng mấy hôm nay Lương kêu đau nhiều, sợ phải di chuyển nhiều khiến con đau không chịu nổi nên chị Hương đành phải thuê phòng trọ giá rẻ ở gần bệnh viện để tiện chăm sóc con.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình mình, chị Hương cho biết, vợ chồng đã ly hôn năm 2018. Lương ở với mẹ còn 2 em ở với bà nội. Để kiếm một công việc mưu sinh và nuôi con, năm 2019 chị Hương đi học nghề làm móng rồi cùng người bạn thuê một phòng nhỏ ở huyện Đông Anh, Hà Nội, để mở cửa hàng và làm nơi ở.

Tiệm làm móng của Hương mở chưa được bao lâu thì có dịch Covid-19, nên thường xuyên phải đóng cửa. Giữa lúc người mẹ đơn thân đang quay cuồng để lo cái ăn hàng ngày, thì con trai bất ngờ đổ bệnh nan y.

Những cơn đau đầu triền miên, có lần Lương đau quá đến ngất xỉu. Vay mượn được ít tiền, chị Hương ôm con đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, Lương mắc u não ác tính (một dạng bệnh ung thư). Khối u đã quá to, để cứu tính mạng cậu bé, ca phải phẫu thuật khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó.

Tiếp theo Lương được phẫu thuật lần 2 ở Bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật lần 3 ở Bệnh viện K Tân Triều và điều trị từ đó đến nay.

Chị Hương cho biết, lúc phát hiện bệnh Lương đang học lớp 9. Quãng thời gian phải nằm điều trị liên tục ở viện khiến em phải bỏ dở việc học hành. Nhiều lần chị Hương thấy Lương ngồi lặng lẽ xếp lại đống sách vở trước kia mà thương con đến quặn lòng.

Gần 2 năm kể từ ngày con phát bệnh, người mẹ này cũng héo mòn, kiệt quệ theo những lần con đi viện. Nhiều lúc bế tắc quá, chị tưởng mình không vượt qua nổi. Đến nay chị Hương đã vay nợ hàng trăm triệu đồng để đưa con đi chữa bệnh. Nhưng hành trình níu kéo sự sống của con trai vẫn còn dài và gian nan vô cùng, trong khi người mẹ nghèo khó này đã "lực bất tòng tâm".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Nhung, khoa Xạ Đầu cổ, Bệnh viện K Tân Triều cho biết: "Cháu Lương mắc u não ác tính, đã được phẫu thuật nhiều lần và đã điều trị hóa chất, hiện đang xạ trị".

Bác sĩ Nhung chia sẻ thêm, bệnh của Lương mang tính chất ác tính cao, dù đã được điều trị tích cực song nguy cơ tái phát, phải mổ lại và điều trị hóa, xạ trị lại trong thời gian tới là rất lớn, chi phí sẽ còn tốn kém rất nhiều nữa.

Qua báo Dân trí, phía bệnh viện rất mong muốn bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu có cơ hội được tiếp tục chữa trị.

