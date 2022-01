Xót xa 3 đứa bé lặn lội mò ốc nuôi cha ung thư dạ dày, mẹ hở van tim

Một ngày đầu năm 2022, phóng viên Dân trí đến thăm gia đình chị Phạm Thị Ngọc Liên (sinh năm 1993), mẹ của 3 đứa trẻ: Dương Hiệp Hòa (sinh năm 2010), Dương Thị Mỹ Linh (SN 2012) và Dương Quang Vinh (SN 2015) ở thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa (Phú Yên) sau khi nhận được lá đơn cầu cứu từ gia đình.

Căn bệnh quái ác hành hạ người đàn ông trụ cột của gia đình

Căn bếp tạm bợ của ông bà nội để lại là nơi sinh sống của 5 thành viên trong gia đình chị Liên. Trong góc bếp, người đàn ông với khuôn mặt hốc hác, bàn tay gân guốc và đôi mắt bất thần ngồi nhìn vô định. Là bố của 3 đứa trẻ, anh Dương Văn Phước (SN 1986) không giấu được sự bất lực đến nghẹn lời khi kể, anh mắc căn bệnh ung thư dạ dày đã hơn 5 tháng nay.

Vừa trải qua một đợt điều trị ngắn hạn, anh được cho về với gia đình để nghỉ ngơi, sau đó sẽ trở lại TPHCM để thực hiện xạ trị.

"Bác sĩ bảo vào xạ trị, nhưng nhà còn gì đâu. Gạo để nấu cơm cho mấy đứa nhỏ còn thiếu lên, thiếu xuống, tôi đành lòng nào đi vay mượn để chữa bệnh" - anh Dương buồn bã nói, giọng khàn đi vì căn bệnh hiểm nghèo.

Kể thêm về gia đình mình, anh Phước bộc bạch, vợ chồng anh cưới nhau đã được hơn 11 năm và sinh được 3 cháu. Từ khi cưới nhau về, chị Liên đổ bệnh hở van tim 2 lá. Do vậy, hầu như việc nặng nhọc chị Liên không làm nổi.

Để cáng đáng từ việc ăn học, thuốc thang cho vợ, anh Phước đi làm nghề thợ hồ. Một ngày dãi nắng dầm mưa, anh được trả công khoảng 300.000 đồng, nhưng công việc ở quê thường không ổn định, nên cuối tháng thu nhập chẳng đáng là bao.

Cuộc sống dẫu khó khăn thiếu trước, hụt sau nhưng người cha của 3 đứa trẻ chẳng bao giờ có nửa lời oán thán. Anh hy vọng, sự cố gắng làm lụng của bản thân sẽ đem về cho các con một cuộc sống đủ đầy, một tương lai tươi sáng hơn.

Nào ngờ vào tháng 5/2021, anh Phước thường thấy chướng bụng, đầy hơi kéo dài, kèm các cơn đau âm ỉ, nhưng vì không có tiền nên anh cũng chẳng thăm khám gì, cứ ra mua thuốc đau dạ dày về tự điều trị. Đến khi đau quá ngất xỉu anh mới được đưa xuống bệnh viện và phát hiện trong dạ dày của mình có khối u, cần chữa trị gấp.

"Nhận được tin dữ, hầu như không đêm nào mình được ngon giấc. Giá như mình gặp tai nạn mất đi thì vợ con còn khỏe, còn đằng này nếu không chữa cho mình thì gia đình thấy thương, nhưng còn chạy chữa thì kiếm tiền đâu ra. Vay mượn khắp nơi, rồi vợ con mình sẽ phải gánh, tiền đâu mấy cháu ăn, học để có một tương lai sáng lạn hơn" - anh Phước tâm sự với 2 hàng nước mắt.

3 đứa con thơ và người mẹ ốm yếu

Anh Phước đã vậy, sức khỏe của chị Liên cũng chẳng khá là mấy với căn bệnh hở van tim 2 lá. Từ ngày biết mình có bệnh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chị cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đứng. Tháng nào chồng chị làm ra tiền thì mua thêm thuốc uống, tháng nào làm không ra thì chịu đau.

Nay trái gió trở trời, chị lại thêm bệnh áp xe chân phải nên di chuyển cũng khó khăn, chân trái bước thì chân phải lê theo sau. Chị biết bệnh nhưng rồi cũng chỉ để đó, vì được bao nhiêu tiền chị gom góp lo cho con đi học, lo cho con cái chữ sau này nó đỡ khổ hơn mình.

Thế rồi tai ương nối tai ương, anh Phước đổ bệnh, bao nhiêu tài sản tích góp được và một khoản vay khá lớn đều được dành chữa bệnh cho anh.

Hiện tại, để có gạo ăn, khi hết giờ học, 3 đứa trẻ lại rủ nhau ra đồng để bắt ốc bươu vàng, ngày nhiều các cháu bắt được 4 đến 5 kg, có ngày chỉ được vài con. Bắt xong bán cho người ta với giá 4.000 đồng/kg để hôm thì mua gạo, hôm thì mua hộp sữa cho cha tẩm bổ.

Chị Liên kể, cháu Hòa là đứa ham học nhất, nhưng khi thấy bố mẹ lần lượt đổ bệnh, còn mấy đứa em thì nhỏ xíu nên khi nằm ngủ, cháu nó thủ thỉ: "Mẹ cho con nghỉ học để đi bán vé số, kiếm tiền để phụ mẹ nuôi các em ăn, học".

"Nghe vậy tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Khi gia đình tôi rơi vào cảnh cùng cực, không lối thoát này" - nghẹn ngào chị Liên nói.

Ông Lê Văn Tòng - Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây chia sẻ: Gia đình của chị Phạm Thị Ngọc Liên hiện rất khó khăn và thuộc diện cận nghèo của xã. Chị Liên có tiền sử bệnh tim xưa nay, giờ chồng lại bị ung thư dạ dày, trong khi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học bao nhiêu thứ phải lo toan.

"Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng địa phương chỉ hỗ trợ được một phần nào trước mắt cho gia đình. Do đó rất mong quý cộng đồng giúp gia đình chị Liên vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho anh chị chữa bệnh, con cái được học hành" - Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây mong muốn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4364:

Chị Phạm Thị Ngọc Liên

Địa chỉ: thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0868.359.271

Số tài khoản Agribank chi Nhánh Phú Hòa - Phú Yên: 4608205130610

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269