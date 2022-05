Xót thương vợ chồng hiếm muộn có bé con duy nhất lại mắc bệnh hiểm nghèo

Mỗi lúc điện thoại về nhà bảo vợ đi mượn tiền là anh Ngô Đắc Năng (SN 1982, ngụ thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) lại đấu tranh tâm lý ghê gớm. Hai năm qua, đã vài lần anh phải trăn trở lựa chọn "tiếp tục" hay "buông tay" khi hết tiền cho con nhập viện, phải vay mượn khắp nơi.

Anh Năng tâm sự: "Có những lúc tôi muốn buông tay, đưa con về sống an vui được ngày nào hay ngày đó. Nhưng cứ nghĩ đến những lúc vào hóa chất, con cắn răng chịu đựng để cầu sự sống là mình lại không đành lòng".

Nhà nghèo nên từ nhỏ anh Ngô Đắc Năng đã cùng cha mẹ tha hương từ Huế vào Cà Mau rồi trụ lại ở mảnh đất Bình Phước. Lớn lên, anh theo cha hái điều thuê, phụ hồ.

Cuộc sống khó khăn nên mãi gần 30 tuổi, anh Năng mới lập gia đình cùng chị Trịnh Minh Cát Dung (SN 1988), cô gái quê hơi khờ, ít học, hay quên.

Nghĩ mình đã lớn tuổi, anh Năng mong có con ngay để nuôi con khôn lớn khi còn khỏe mạnh. Bất hạnh là vợ chồng anh hiếm muộn nên mãi chưa có con, mất 3 năm điều trị, tiêu tốn hết số tiền dành dụm thời trai trẻ mới sinh được bé Ngô Gia Bảo (SN 2013).

Cầu khẩn mãi mới có mụn con nên vợ chồng anh rất mực yêu thương bé Bảo, không dám sinh thêm để dồn hết kinh tế và thời gian chăm sóc con. Vậy mà số phận nỡ đùa cợt gia đình anh khi bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dòng tủy.

"Cuối năm 2020, con em nổi cục u lớn sau gáy, được bệnh viện Nhi đồng 2 cho làm sinh thiết mới biết bé bị ung thư. Lúc nghe bác sĩ báo bệnh, em khóc ngất, không thể tin nổi sao cuộc đời mình quá nhiều xui rủi, số con em khổ sở đến vậy!", anh Năng nghẹn ngào kể lại ký ức đau buồn.

Theo y chứng, bé Gia Bảo mắc bệnh u lymphô không hodgkin (một dạng ung thư máu) giai đoạn 4, thuộc nhóm nguy cơ cao, được chỉ định điều trị theo phác đồ ALL BEM 90 với 6 chu kỳ.

Sau giây phút bàng hoàng, anh Năng quyết định phân công vợ ở quê đi làm công nhân chẻ hạt điều, kiếm được đồng nào hay đồng đó, còn anh thì đưa con lên TPHCM thuê trọ gần bệnh viện Ung bướu TPHCM để tiện hóa trị.

Hơn 1 năm chữa bệnh cho con, ngày nào Bảo không vào thuốc là anh Năng lại xin đi phụ hồ để kiếm thêm tiền trụ lại thành phố, tối về xếp hàng xin cơm từ thiện cho 2 cha con, cả ngày anh chỉ dám ăn bữa trưa tại công trường.

Tằn tiện thế nhưng sau khi hoàn thành phác đồ hóa trị đầu tiên, gia đình anh Năng cũng phải chi gần 200 triệu đồng cho các chi phí dịch vụ, thuốc đặc trị, tiền đi lại, nhà trọ, phí sinh hoạt…

Để có số tiền lớn như thế, hai bên nội ngoại đã giúp đỡ vợ chồng anh gần 100 triệu đồng. Còn lại anh phải vay mượn bên ngoài gần 90 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết: "Gia đình anh Năng là hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ già hết tuổi lao động, vợ thì khù khờ, con lại bệnh tật hiểm nghèo. Từ ngày con anh Năng bị bệnh, hai vợ chồng cứ đưa con đi bệnh viện suốt, không làm ăn gì được nên càng khó khăn hơn".

Tháng 6/2021, Bảo hoàn tất 6 chu kỳ hóa trị cũng là lúc TPHCM bắt đầu giãn cách xã hội. Anh Năng phải đưa con về nhà vì ở lại cũng không thể làm được việc gì có thu nhập, không cầm cự được tiền nhà trọ, tiền ăn...

Suốt 3 tháng giãn cách không có việc làm, anh Năng cũng không thể đưa con lên thành phố tái khám. Thấy sức khỏe của Bảo tốt, không có dấu hiệu tái phát bệnh nên anh cũng nấn ná, không đưa con đi tái khám vì ngại tiền xe cấp cứu quá cao.

Khi hết giãn cách, anh Năng vay diện hộ nghèo được 50 triệu đồng để đưa Bảo đi tái khám thì mới biết bệnh tình của con tái phát nặng, phải hóa trị lại phác đồ 6 chu kỳ. Vậy là 2 cha con cùng nhau ăn tết ở bệnh viện, bắt đầu lại hành trình hóa trị.

Đến nay, Bảo đã vào được 2 chu kỳ và số tiền vay mượn diện hộ nghèo cũng đã hết. Tháng 4 này là vào chu kỳ thứ 3 nhưng anh Năng chưa thu xếp được tiền nên đành đưa con về quê chờ đợi, đi xin thuốc nam từ thiện uống cầm chừng, chưa biết khi nào có tiền tiếp tục chữa trị cho con.

Anh Năng thở dài: "Không biết em đợt này con em có cơ hội lên thành phố điều trị tiếp hay không nữa. Dịch vầy nhà ai cũng khó khăn, vay mượn khó mà kiếm việc làm cũng khó. Vay nóng thì em không dám, vì còn mẹ già, vợ dại, không có tiền trả lãi thì làm sao sống nổi với họ. Mà kêu em buông tay bỏ mặc con thì làm sao đành lòng anh ơi!".

Theo ông Bùi Văn Phú, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, địa phương cũng quan tâm hỗ trợ cho gia đình anh Năng theo đúng chính sách dành cho hộ nghèo, có nhà hảo tâm nào hỗ trợ cũng đều đưa gia đình anh vào danh sách nhận quà, tặng gạo mắm cho gia đình sinh sống suốt mùa dịch...

Tuy nhiên, kinh phí chữa trị cho bé Bảo quá lớn, địa phương không thể thu xếp nguồn nào để hỗ trợ cho gia đình. Do đó, ông Phú mong bạn đọc Báo Dân trí, các cơ quan cấp trên quan tâm hỗ trợ cho gia đình anh Năng có tiền chữa bệnh cho con.

