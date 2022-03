Xót thương bà lão cô độc, đói khát trong căn nhà rách nát

Theo chân anh Trần Xuân Thủy - Chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi trở về thăm bà Trần Thị Vẽ (thôn Công Luận, xã Gia Tường, huyện Nho Quan) vào buổi xế chiều khi nhà nhà đang bắt đầu đi nấu bữa tối. Ngồi một mình trên chiếc giường ọp ẹp với cơ man những đồ linh tinh, trong khoảng sáng tối nhập nhèm nhìn bà lại càng tội nghiệp. Một chút gạo còn lại, bà bốc ra một nhúm để nấu cơm với gương mặt đầy sự nơm nớp, lắng lo.

"Bà sống cô độc một mình, không chồng, không con và sức khỏe yếu lắm. Chúng tôi cũng thường xuyên cắt cử người xuống thăm để hỗ trợ kịp thời chút gạo để bà ăn. Nhưng vấn đề nan giải lắm vì ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, bà lại không có bếp và nhà vệ sinh, đun nấu ngay trong nhà nên rất nguy hiểm".

Anh Thủy nhìn một vòng, gương mặt đầy sự lo lắng, tâm sự với chúng tôi. Thật sự nếu như không được tận mắt chứng kiến, tôi cũng khó hình dung đến thời điểm này vẫn có người với điều kiện sống khổ cực đến thế. Ở góc nhà, một chiếc bếp kiềng đã gãy nhưng bà vẫn tận dụng để nấu, một chiếc nồi nhỏ xíu, trống trơn không có gì cả và một chai nước mắm, thứ được gọi là "thức ăn" duy nhất của bà.

Xót thương bà, chị Bùi Thị Hương - Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Gia Tường không khỏi ái ngại cho biết: "Mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi đều trào nước mắt vì nghĩ bà khổ quá. Bữa ăn hàng ngày cũng còn thiếu, nói gì đến những mơ ước khác.

Ở đây chúng tôi tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ cho bà xây dựng 1 gian bếp nho nhỏ để bà sinh hoạt chứ không rất là nguy hiểm khi đun nấu trong nhà. Tuy vậy nhưng kinh phí vào khoảng 20 triệu đồng thì chúng tôi chưa kêu gọi được".

Ước mơ và mong muốn của bà chỉ giản đơn thế thôi nhưng đi gần hết đời người rồi vẫn chưa thực hiện được. Gương mặt cúi gằm, ngại ngùng, bà gần như không nói một lời nào cả. Chúng tôi đến gần cố trò chuyện, bà chỉ ngước lên nhìn nhưng vẫn im lặng. Trong mảng sáng tối mờ mờ của căn nhà nát, ngắm nhìn dáng ngồi của bà tội lắm. Sự bất lực xen trong cái nghèo bủa vây tràn ngập nơi đây…

Ngồi một lúc thì bà mệt nên đi nằm. Nhìn bà còng queo trên chiếc giường cũ nát, chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Cũng sống kiếp một con người nhưng sao mọi khổ cực dường như dồn cả vào bà… Tội nghiệp đến hắt hiu, buồn sâu thăm thẳm.

"Chúng tôi thật sự rất mong muốn bà được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây dựng gian bếp để sử dụng chứ không là nơm nớp lo. Thân sống một mình lọ mọ, lại yếu đau, cùng với điều kiện sống tệ quá khiến chúng tôi đứng ngồi không yên" - Anh Thủy tiếp câu chuyện với lời gửi gắm tha thiết đến bạn, các nhà hảo tâm gần xa.

Câu chuyện cứ thế miên man khi trời cũng dần về tối. Chiếc bóng điện duy nhất trong nhà bà cũng đã được bật lên trong thứ ánh sáng nhờ nhờ, vàng xỉn. Trở dậy lấy bát cơm để ăn, bà trộn với một chút nước mắm rồi ngồi nhai rệu rã… Ánh mắt bà buồn lắm, sâu và lặng lẽ đến ám ảnh. Bà bảo: "Thèm một bữa cơm có thịt lâu lắm rồi nhưng chưa được".

Đến lúc này thì chúng tôi đều trào nước mắt, ở cái tuổi "gần đất xa trời" rồi mà bà vẫn phải ao ước điều nhỏ nhoi, giản đơn ấy…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4432

Bà Trần Thị Vẽ (thôn Công Luận, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Số ĐT liên hệ: 0338480633 (Số ĐT của chị Bùi Thị Hương - Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Gia Tường)

