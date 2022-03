"Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tôi như từ cõi chết trở về"

Lâm vào hoàn cảnh bi đát khi chồng đã qua đời cách đây 2 năm vì căn bệnh ung thư gan, bản thân chị Liên lại phát hiện căn bệnh ung thư phổi khi đang đi thuê ở trọ, làm công nhân nuôi con gái nhỏ. Sức khỏe giảm sút trầm trọng khiến chị không thể tự mình chăm sóc được con thành ra phải gửi bé về quê nhờ anh em họ hàng trông giúp. Cá nhân chị cũng nương nhờ nhà người quen ở Hà Nội để tiện cho việc vào bệnh viện truyền hóa chất.

Hình ảnh bé Bình An khóc cầu xin mẹ đừng chết khiến bạn đọc báo Dân trí vô cùng cảm động.

Chị tâm sự: "Khi anh qua đời là chị mất cân bằng cho đến giờ vẫn chưa lấy lại được. Rồi tiếp tục chị nhận tin mình bị bệnh, mọi thứ đổ sụp trước mắt. Chị thật sự rất sợ, sợ mình chết rồi thì con gái sẽ như thế nào đây? Con năm nay mới học lớp 1 em ạ".

Sớm chịu đựng những mất mát khi bố qua đời khiến cô bé Bình An nhạy cảm hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Biết tin mẹ bị bệnh, em hốt hoảng, sợ hãi mẹ cũng sẽ "ra đi" nên khi được lên Hà Nội gặp mẹ, Bình An khóc như mưa, vừa nũng nịu, vừa bắt đền. Chứng kiến giây phút đó, chúng tôi ai cũng nghẹn lại, thương cho em, thương cho chị Liên rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

Bé Bình An đã mất bố cách đây 2 năm, mẹ của em lại mang án tử của căn bệnh hiểm nghèo.

Bài viết: "Nước mắt giàn giụa, bé 6 tuổi xin mọi người cứu mẹ ung thư" đã lay động nhiều trái tim bạn đọc báo Dân trí. Ngay lập tức chị Liên nhận được sự hỗ trợ của mọi người với số tiền được gửi về tài khoản là gần 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, qua quỹ Nhân Ái của báo Dân trí, chị nhận được 113.178.999 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3.2 và tuần 4.2). Cảm giác như người chết đuối vớ được cọc, chị Liên tâm sự: "Việc đi điều trị bị gián đoạn vì chị không vay mượn được tiền, giờ thì chị tạm thời yên tâm vì được mọi người hỗ trợ rồi".

Chị Kim Liên nhận sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí

Gửi lời cám ơn đến báo Dân trí và bạn đọc gần xa, chị Liên biết ơn vô cùng sự giúp đỡ, cưu mang này bởi chị có thể kéo dài được sự sống và tiếp tục ở bên cạnh con gái của mình. Xin được gửi lời tri ân đến những tấm lòng thơm thảo đã và đang hỗ trợ cho mẹ con chị Liên để chị có thêm sức mạnh "chiến đấu" với tử thần trong thời gian tới đây.