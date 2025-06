Cô bé mồ côi người Mông ở Nghệ An được xây nhà Nhân ái

Sáng 30/6, báo Dân trí phối hợp cùng Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Nậm Càn (Kỳ Sơn, Nghệ An) và Công an xã Nậm Càn khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Lầu Y Xìa (SN 1987, trú bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn).

Kinh phí xây dựng nhà hơn 101 triệu đồng (tạm tính từ ngày 25 đến 28/6), do độc giả báo Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo.

Lãnh đạo Công an xã Nậm Càn và đại diện bản Huồi Nhao trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình chị Lầu Y Xìa để làm nhà (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Lầu Y Xìa là mẹ đơn thân, nuôi 4 đứa con nhỏ 5-14 tuổi. Bản thân chị không biết chữ, không có công việc ổn định, không có thu nhập. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con gái lớn Già Y Chì phải nghỉ học từ sớm, đi rửa bát ở quán ăn kiếm tiền phụ mẹ.

Gia đình chị Xìa vừa chuyển từ nơi khác về, không có nhà, không có đất, được ông Và Bá Bì, Bí thư chi bộ bản Nậm Càn (xã Nậm Càn) cho mượn căn nhà cũ để ở tạm. Nay, ông Bì có kế hoạch lấy lại nhà để người con trai sắp cưới vợ có nơi ở, mẹ con chị Xìa đứng trước nguy cơ không có nơi ở.

Mồ côi bố từ sớm, học hành đứt đoạn, ước mơ của cô bé Già Y Chì là có một mái nhà đủ che mưa, chắn nắng cho mẹ và các em.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây nhà cho chị Xìa. Nguồn kinh phí xây nhà do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Xồng Vả Tu, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Huồi Nhao cho biết, cán bộ bản cũng rất trăn trở khi 5 mẹ con chị Xìa không có nơi ở. Ban công tác Mặt trận bản có kế hoạch đưa gia đình vào danh sách để vận động người dân hỗ trợ làm nhà nhưng rất khó triển khai do đời sống của bà con dân bản còn rất khó khăn.

“Nay, nghe thông tin độc giả báo Dân trí ủng hộ kinh phí làm nhà cho mẹ con chị Xìa, chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bản thống nhất bố trí phần đất trước kia là sân bóng của bản để xây nhà cho chị Xìa. Ban công tác Mặt trận, cán bộ bản sẽ vận động người dân tham gia hỗ trợ chuyển nguyên, vật liệu, ngày công... giúp chị Xìa làm nhà”, ông Xồng Vả Tu cho hay.

Công an xã Nậm Càn là lực lượng trực tiếp hỗ trợ gia đình chị Xìa xây dựng nhà. Nhiệm vụ này được chuyển tiếp khi Công an xã Nậm Càn sáp nhập với Công an xã Na Ngoi để thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

Thiếu tá Cự Bá Cở, Trưởng Công an xã Nậm Càn cho biết, căn cứ số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ và nhu cầu sử dụng của gia đình, đơn vị đã làm việc trực tiếp với nhà thầu để thống nhất kế hoạch làm nhà cho gia đình chị Xìa.

Căn nhà của gia đình chị Xìa có tổng diện tích hơn 50m2, xây tường gạch, mái cứng, 2 phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung và bếp. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng.

Cô bé mồ côi người Mông Già Y Chì bật khóc khi sắp có nhà (Ảnh: Hoàng Lam).

Cô bé Già Y Chì nghẹn ngào chia sẻ: “Cô chú ơi, thế là cháu sắp có nhà để ở rồi. Có nhà rồi, cháu mong được đi học lại. Cháu phải đi học, để nói được tiếng phổ thông nhiều hơn, sau này lớn lên, đi xin việc cũng dễ hơn”.

Thiếu tá Cự Bá Cở thông tin: “Việc xây dựng nhà ở trên địa bàn rất khó khăn do địa hình dốc, việc vận chuyển nguyên vật liệu khiến giá cả tăng cao. Tuy nhiên, hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân ổn định cuộc sống, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an và bà con dân bản sẽ quyết tâm để hết tháng 7 hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho gia đình chị Lầu Y Xìa”.