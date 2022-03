Xót thương bé gái vật vã suốt 5 năm với phần ruột nằm ngoài cơ thể

"Em ruột" không xấu, con phải thương em

Lần này lại thế, Nguyệt Ánh sợ hãi nước mắt ngắn dài chạy về mẹ bởi bạn không may động vào phần ruột của em. Nhìn con run lẩy bẩy, đứng nép vào một góc, chị Dung lại hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe, dỗ dành: "Em ruột không xấu, con phải thương em con nhé".

Đó là câu mà chị đã dỗ dành con trong suốt 5 năm qua bởi con gái sợ chính bản thân mình và đòi dứt "em ruột" ra khỏi cơ thể. Sinh ra đã có phần ruột "lủng lẳng" khác biệt khiến Nguyệt Ánh luôn tự ti, có phần xấu hổ. Con được bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng: Lộn vòi voi có hậu môn nhân tạo và đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.

Khẽ ôm con vào lòng, chị Dung nhớ lại: "Con chào đời được 3 ngày thì bác sĩ cho biết con bị viêm ruột hoại tử, vô hạch đại tràng bẩm sinh nên điều trị tại bệnh viện Nhi TW từ ngày đó. Trong 5 năm qua, con đã trải qua 4 cuộc phẫu thuật để cắt bỏ đại tràng và hiện tại chỉ còn 35 cm ruột với phần ruột ở bên ngoài cơ thể như thế kia".

Cũng vì hình hài khác biệt của con nên chị Dung gần như 24/24 bên con vì liên tục thay, tháo thụt rửa phần ruột ngoài đó. Nhìn các bạn đến trường, Nguyệt Ánh thèm lắm nhưng điều kiện sinh hoạt của con quá đặc biệt không phù hợp với trường nào cả, thành ra con chỉ biết ở nhà mà khao khát một ngày không xa sẽ được đi học. Mỗi lần tủi thân vì không có ai chơi, Nguyệt Ánh thường bắt đền mẹ vì "em ruột" xấu xí nhưng mỗi lần con khóc bắt đền, mẹ chỉ biết câm lặng vì chị còn đau hơn khi sinh con ra nhưng không thể cho con được một hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bố đi xe ôm, bán hàng ở cổng viện, gian nan chặng đường chữa trị cho con

Thấm thoắt đã 5 năm đi viện điều trị khiến kinh tế gia đình con lâm vào bước đường cùng. Căn nhà bé với lỉnh kỉnh những đồ và những vật dụng người ta mang cho nhìn đến tội. Một chiếc giường nhỏ được kê sát tường, đó là nơi có vẻ thoải mái nhất để dành ông nội Nguyệt Ánh nằm vì ông bị tai biến suốt nhiều năm qua. Dõi đôi mắt già nua, nhăn nheo nhìn cháu nội, ông lặng im không nói… nước mắt cũng cạn dần theo năm tháng nên chỉ biết cúi đầu.

"Ông vậy mà cứ đêm đêm là lại khóc thương cháu. Chị nhiều lần trở dậy giữa đêm, chứng kiến rồi, tim đau nhói, thương bố, thương con gái nhưng chưa biết làm thế nào cả" - Chị Dung nghẹn lại, len lén quay sang nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe.

Bản thân chị Dung phải ở nhà liên tục để chăm bố và chăm con gái, thành ra gánh nặng gia đình một mình anh Trung gánh vác. Cố gắng dành dụm từng nghìn lẻ từ công việc đi xe ôm, nhưng chiếc xe duy nhất của anh cũng đã bị mất trộm nên cùng đường anh phải bán hàng tại cổng bệnh viện 108 để chắt chiu từng đồng tiền mua thuốc cho con. Vậy nhưng cũng không cầm cự được bao lâu bởi dịch COVID-19 kéo dài thành ra anh không bán được gì cả.

Lo lắng cho những ngày sắp tới khiến anh Trung gần như không đêm nào ngủ được. Anh tâm sự: "Không biết là con đường đi phía trước của gia đình sẽ như thế nào nữa. Bố thì ngày một già yếu, con gái vẫn mang dị tật như vậy. Mọi cánh cửa dường như đều đóng chặt, không hở một chút nào để có thể nói là được hi vọng".

Đang đứng nói chuyện, Nguyệt Ánh ra hiệu cho bố mẹ đi làm vệ sinh cho em ruột khiến chúng tôi được chứng kiến toàn bộ quy trình đầy khó khăn nhưng lại vô cùng thuần thục ấy. Đúng như chị Dung chia sẻ, con không thể theo học được ở trường nào cả vì điều kiện quá ư đặc biệt của mình. Rồi mai đây cuộc sống của con không biết sẽ đi đâu về đâu khi mà ngày ngày "em ruột" ấy vẫn còn ở lại…

