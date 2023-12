Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư "gần đất xa trời"

Hơn 2 tháng trước, anh Đào Tấn Phất (39 tuổi, trú xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) phát hiện mình mắc ung thư phổi. Qua thăm khám, xác định bệnh ung thư của anh Phất đã ở giai đoạn cuối, hết cách cứu chữa, người thân đón anh về nhà sống những phút giây ngắn ngủi cuối cùng với vợ và 2 con thơ.

Từng là một người khỏe mạnh, gánh vác từ miếng cơm, manh áo đến cân đường, hộp sữa cho 2 con thơ, nay thân thể của anh Phất chỉ còn da bọc xương. Sự sống của người cha có 2 con dại chỉ tính bằng ngày với nguồn dinh dưỡng từ chút nước cháo loãng.

"Bạo bệnh hành hạ, nên anh Phất chẳng ăn uống được gì. Đưa thức ăn vào là nôn tháo ra hết. Mỗi bữa, gia đình đút cho anh chút nước cháo loãng để cầm hơi", giọng buồn bã, chị Võ Thị Đến (vợ anh Phất) chia sẻ.

Dẫu yếu ớt, nhưng khi thấy có chính quyền địa phương đến thăm, anh vẫn gắng ngồi chồm dậy, đưa mắt nhìn về đứa con trai mới 2 tháng tuổi, con gái lên 3 giọng thều thào: "Xin hãy tạo điều kiện, giúp 2 con của tôi với!".

Chị Đến kể, hai vợ chồng kết hôn được hơn 4 năm và lần lượt sinh 2 con. Gia cảnh nội, ngoại ở quê đều chẳng khá khẩm gì, còn vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định nên đời sống vô cùng bấp bênh, thiếu thốn đủ bề.

Trước đây, để có kinh tế lo cho gia đình, anh Phất rời quê nhà vào TPHCM làm phụ hồ. Mỗi tối rảnh rỗi, người cha của 2 đứa trẻ chạy thêm vài cuốc xe ôm, cố gắng dành dụm, chắt chiu từng đồng gửi về lo cho con.

Gần một năm nay, anh Phất sống chung với những cơn ho dai dẳng, người gầy sọp, nước da xanh xao, nhưng vì gia cảnh khó khăn, nên anh chỉ ra tiệm mua thuốc ho về uống cầm chừng, chứ không dám đi bệnh viện thăm khám.

Ngày vợ sắp sinh, anh chạy ngược, chạy xuôi lo toan bỉm sữa, háo hức chờ đón con trai chào đời. Nhìn thấy mặt con, tay bế tay bồng được 2 hôm, bỗng nhiên anh Phất ngã gục, gia đình phải tức tốc đưa anh đi cấp cứu.

"Mình chỉ nghĩ anh thức khuya nhiều nên đuối sức. Ngờ đâu, khám ra mới biết anh mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sợ mình mới sinh nghe thông tin bệnh tình của chồng mà ảnh hưởng sức khỏe, nên mọi người giấu mãi. Cách đây vài hôm, gia đình mới cho 3 mẹ con biết và đón anh Phất về để chăm sóc những ngày cuối đời", chị Đến tâm sự.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, cho biết hộ gia đình chị Võ Thị Đến hiện trong cảnh vô cùng túng quẫn. Chồng chị Đến mắc ung thư, còn bản thân chị đang trong thời kỳ nuôi 2 con nhỏ, không có kế sinh nhai. Địa phương đang quan tâm, tạo điều kiện để giúp gia đình chị Đến.

"Về phía địa phương đã huy động các hội đoàn thể quan tâm, hỗ trợ gia đình chị Đến. Bên cạnh đó, cũng mong quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ gia đình chị Đến vượt qua khó khăn, đặc biệt là có điều kiện chăm lo cho 2 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng chia sẻ.

