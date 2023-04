Vợ mất, chồng nghèo mong có tiền chữa bệnh cho con thơ

Đã hơn 3 năm, anh Nguyễn Văn Duyên (43 tuổi, ngụ ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre) vẫn chưa thể ổn định lại cuộc sống. Gia đình anh rơi vào khủng hoảng kể từ khi vợ anh qua đời.

Năm 2019, vợ anh Duyên sinh đôi, một trai một gái. Gia đình chưa kịp vui mừng thì đã phải nghe tin sét đánh, vợ anh mất ngay khi 2 đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời.

Vì sinh thiếu tháng, cả 2 đứa bé đều yếu ớt, anh Duyên phải gửi con lại bệnh viện để về lo tang ma cho vợ. Suốt 2 tháng ròng, ngày 2 bữa anh chạy về nhà vội vội vàng vàng cúng cơm cho vợ rồi gấp gáp quay lại bệnh viện ở với con.

Hoàn cảnh vốn đã nghèo, những chuyện không may kéo nhau ập đến khiến kinh tế gia đình anh càng thêm kiệt quệ. Qua 49 ngày vợ, 2 đứa con dù còn yếu nhưng anh vẫn xin bệnh viện đưa về nhà chăm sóc.

"Lúc đưa con về, nhờ có xã đứng ra vận động bà con giúp cho gần chục triệu đồng thì cha con tôi mới có cái mà ăn tiêu. Nhưng rồi 2 đứa con thì cứ ốm, tôi chẳng đi đâu làm gì được, ngặt nghèo lắm", anh Duyên kể.

Nhà không ruộng đất, anh Duyên bảo rằng định cố gắng gượng cho con cứng hơn một chút rồi anh gửi nhờ mẹ già chăm sóc để đi kiếm tiền. Nào ngờ hai đứa trẻ đau ốm triền miên.

"Thấy con không ổn, tôi gom được ít tiền đưa cả 2 đứa đi khám. Con gái Bảo Ân tuy hay ốm vặt nhưng bác sĩ bảo không sao. Còn con trai Gia Bảo nhìn bề ngoài có vẻ cứng cáp hơn nhưng bác sĩ lại bảo cháu mắc chứng chậm phát triển.

Con suốt ngày thuốc thang nên tôi không đi đâu xa làm gì được. Tôi chỉ mong sao lo được cho con, làm sao có tiền để cho con sớm chạy chữa tránh để lâu, bệnh tật ảnh hưởng về sau", anh Duyên ngậm ngùi.

Gần đây, anh Duyên xin theo một đội thợ trong ấp, khi có công trình loanh quanh họ sẽ gọi anh đi phụ hồ. Thường một tháng anh Duyên chỉ đi làm được 10 ngày, kiếm được trên dưới 3 triệu đồng tiền công, cộng thêm 2 đứa con của anh có thêm gần 1,5 triệu đồng nhà nước hỗ trợ. Dù vậy, tiền thuốc thang, bỉm sữa, chi tiêu hàng ngày cũng không thể nào đủ được.

Ngoài chăm sóc 2 đứa con, anh Duyên cũng có mẹ già năm nay vừa tròn 80 tuổi, đau ốm thường xuyên. Một vai mẹ già, một vai 2 đứa con nhỏ, người đàn ông như bị đá tảng đè vào chân.

Chị Đặng Thị Kiều Nương, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã Đại Hòa Lộc cho biết, gia đình anh Duyên hiện là hoàn cảnh khó khăn nhất ở xã. Vì điều kiện có hạn nên địa phương cũng chỉ giúp đỡ được phần nào, địa phương rất mong sự chung tay từ cộng đồng để giúp đỡ gia đình anh Duyên trong thời gian tới, đặc biệt là khi 2 đứa bé sắp đến tuổi tới trường.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4819 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Duyên

- Địa chỉ: Ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre

- ĐT: 0332026031

- Căn cước công dân số: 083080009266

