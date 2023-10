Vợ đưa chồng động kinh lên bệnh viện đan nón, chăm con nằm liệt

Người phụ nữ tội nghiệp kể trên là chị Nguyễn Thị Thơ, SN 1988, ( trú tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).

Chúng tôi tới Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm cậu bé Lê Đức Văn, 11 tuổi (con trai chị Thơ), ngay sau khi nhận được tin cậu bé đáng thương vừa trở lại bệnh viện để tiếp tục một đợt điều trị dài ngày nữa.

Đóng bỉm, nằm sấp trên giường bệnh của khoa Liệt vận động ngôn ngữ trẻ em, trên người cậu bé Văn là hàng chục mũi kim châm từ bả vai đến 2 chân. Các bác sĩ đang tìm mọi cách giúp cơ thể cậu bé lấy lại cảm giác sau thời gian dài nằm bất động bởi vụ tai nạn giao thông thảm khốc 4 năm về trước.

Ngồi ngay cạnh giường bệnh của con, 2 tay thoăn thoát lướt chiếc kim khâu trên khuôn nón, ngước lên gương mặt không giấu được sự mệt mỏi, chị Thơ nghẹn ngào cho biết:

"Cháu nó 11 tuổi rồi, nhưng từ ngày bị tai nạn đến nay không tự chủ được vệ sinh. 3 năm nay em vẫn không nguôi hy vọng cháu nó đi lại được. Lần này đưa cháu lên viện, em phải đưa theo cả bố cháu, vì ở nhà nhỡ anh ấy lên cơn động kinh không ai biết thì khốn, ở đây còn có bác sĩ.

Lúc anh ấy không lên cơn, 2 vợ chồng tranh thủ đan nón kiếm tiền mua thuốc cho 2 bố con…", chị Thơ quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Giọng thổn thức, chị Thơ kể cho chúng tôi nghe về những tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình chị:

Vào một ngày giữa tháng 9 năm 2019, trên đường đón Văn đi học về bằng xe máy, 3 mẹ con chị Thơ bị một người say rượu điều khiển xe máy tốc độ cao ở chiều ngược lại đâm trực diện. Chị Thơ và anh trai của Văn may mắn chỉ bị trầy xước ngoài da, sau khi khâu mấy mũi ở đầu và mặt thì được xuất viện.

Cú đâm xe kinh hoàng khiến cậu bé Văn nằm bất tỉnh tại chỗ. Sau khi được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103, Văn được chuyển ngay sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi, dập tủy cổ, mất nhận thức… Một ca phẫu thuật khẩn cấp được thực hiện ngay trong đêm, đã giữ lại tính mạng cậu bé tội nghiệp.

Sau khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc, cậu bé Văn tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TW hơn 1 năm. Tháng 2 năm 2021, Văn lại chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Châm cứu TW. Sau hơn 4 năm ròng rã, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, dù đã có nhiều tiến triển tích cực, nhưng hiện tại cậu bé Văn vẫn trong tình trạng liệt tứ chi, nhận thức kém, vệ sinh không tự chủ.

Giữa lúc chị Thơ tìm đủ mọi cách xoay xở để con được chạy chữa nơi bệnh viện thì một lần nữa tai họa không buông tha gia đình chị.

"Ngày 22 tháng 6 năm nay, em đang đi nhờ người vay tiền để đưa thằng Văn lên viện thì có người gọi điện chồng em bị tai nạn trên đường đi làm về, đã được đưa ngay vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Em nghe mà bủn rủn chân tay. Sao tai ương lại cứ dồn hết vào nhà em thế này!...", chị Thơ bật khóc nức nở.

Nén nỗi đau đang đè nén tâm can, chị Thơ kể tiếp: Sau 2 lần phẫu thuật, người chồng của chị (anh Lê Văn Tưởng, 38 tuổi) vốn là người đàn ông khỏe mạnh, nay như cây củi khô, chân tay teo tóp như ống sậy, lẩy bẩy đi không vững.

Từ người đàn ông trụ cột gồng gánh cả gia đình, giờ đây anh Tưởng mất hoàn toàn khả năng lao động, không những vậy mỗi khi "trái gió trở trời" anh lại lên cơn động kinh, đang yên đang lành lăn đùng ra đất.

"Em đã mất một đứa con vì bệnh tim bẩm sinh khi mới được 2 tháng tuổi, nay 2 bố con anh ấy lại lần lượt gặp nạn thập tử nhất sinh. Đứa con lớn học hết lớp 7 đã phải bỏ học để đi làm thuê. Vợ chồng em đi bệnh viện, đứa út mới tròn 3 tuổi phải gửi dì trông giúp.

Tài sản duy nhất là mảnh đất ông bà để lại em cũng đã bán, giờ em nợ hơn 300 triệu rồi. Bố con anh ấy còn phải điều trị nữa, em biết phải làm thế nào bây giờ! Các bác, các anh các chị ơi cứu giúp em với!...", người vợ nghèo chắp 2 tay trước ngực òa khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, khoa Liệt vận động ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Lê Đức Văn được chẩn đoán liệt tứ chi trên chấn thương đốt sống tủy cổ do tai nạn giao thông. Đức Văn đã phải điều trị ở rất nhiều bệnh viện trước khi đến đây.

Lúc nhập viện em nằm liệt tứ chi, sau 1 năm điều trị hiện tay chân của em bắt đầu cử động được nhưng còn yếu, đó là một tín hiệu rất tốt. Do hoàn cảnh quá khó khăn, bố của Văn cũng mới bị tai nạn giao thông mất khả năng lao động nên nhiều lần gia đình đã quá lịch hẹn đến viện điều trị tiếp, điều này ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả điều trị"

Bác sĩ Trương Tố Quyên, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu TƯ chia sẻ: Hoàn cảnh của cháu Văn rất đặc biệt, cháu bị tai nạn dẫn tới chấn thương tủy cổ gây liệt đã 4 năm. Sau khi bố bị tai nạn giao thông, nhà cháu Văn càng thêm kiệt quệ.

"Nhiều lần thấy cả gia đình ăn chung 1 suất cơm từ thiện thật thương xót, chúng tôi đã vận động xin thêm 2 suất để bố mẹ cháu Văn ăn. Bệnh của Văn bác sĩ nói có nhiều hy vọng, nên rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Quyên nghẹn ngào nói.

