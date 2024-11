Cha, mẹ, bà ngoại lần lượt qua đời, nam sinh gồng gánh nuôi hai em thơ

22 tuổi, em Nguyễn Trọng Nguyên (ngụ phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy, Hậu Giang) lần lượt mất đi người thân là cha, mẹ và bà ngoại. Nguyên buộc trở thành trụ cột gia đình, vừa học, vừa làm kiếm tiền nuôi hai em thơ dại.

Chúng tôi gặp Nguyên đúng lúc em và cậu ruột đang làm đồ cúng 21 ngày bà ngoại mất. Trong căn nhà nhỏ cạnh bờ sông ở khu vực 7, phường Ngã Bảy, nghi ngút khói hương và dày đặc di ảnh thờ người thân của Nguyên.

Vừa lau bàn thờ, Nguyên kể, từ nhỏ em sống với bà ngoại, cha mẹ đi làm mướn ở TPHCM. Năm 2018, mẹ của Nguyên phát bệnh viêm tủy cột sống, không lâu sau thì liệt cả người, không thể đi lại. Cha mẹ em đành về quê dưỡng bệnh. Năm 2020 mẹ em qua đời.

Nỗi đau chưa dừng ở đó, mẹ qua đời chưa lâu thì cha Nguyên bị bệnh nhồi máu não, tim mạch. Dù đã cấp cứu, phẫu thuật nhưng người cha chỉ sống được thời gian ngắn rồi qua đời.

"Em còn nhớ như in, hôm đó cha còn ăn sáng, uống thuốc rồi em mới đi học nhưng đến trưa thì cha đột quỵ rồi mất luôn" Nguyên buồn bã tâm sự.

Nguyên là sinh viên năm cuối, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của trường Đại học Cần Thơ. Trong những năm tháng đại học, Nguyên vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền, khi về nhà em chăm sóc cha, mẹ và bà ngoại bệnh.

Nhà ở Hậu Giang nhưng trường học tại Cần Thơ, mỗi ngày, chàng sinh viên phải di chuyển 70km đi và về.

Nguyên trải lòng, khi mới vào năm nhất đại học, em may mắn tìm được công việc làm thêm ở tiệm thú cưng với thu nhập 170.000 đồng/ngày. Số tiền này giúp Nguyên đóng học phí, lo việc ăn uống, sinh hoạt của cả nhà.

"Lúc mẹ bệnh, em may mắn được học bổng vì hoàn cảnh khó khăn, được mạnh thường quân giúp đỡ hơn 100 triệu đồng. Nhờ số tiền ấy mà em có tiền chữa bệnh cho cha và bà ngoại...

Nhưng bây giờ không còn tiền nữa, em cố gắng làm thêm kiếm tiền trang trải. Hôm bà ngoại mất em suy sụp lắm nhưng không dám bỏ học vì còn hai em phía sau", Nguyên tâm sự.

Hai em của Nguyên là em Nguyễn Trường Thịnh (lớp 6A4, trường THCS Nguyễn Du) và Nguyễn Hoàng Mỹ (lớp 4A1, trường Tiểu học Trần Quốc Toản).

Mỗi sáng, Nguyên thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho hai em rồi chạy xe lên Cần Thơ học, đến khoảng 19h thì về đến nhà.

Biết hoàn cảnh gia đình, Thịnh và Mỹ đều cố gắng học tập, tự đạp xe đi học và biết phụ anh các công việc như quét nhà, rửa chén...

Trường Thịnh kể: "Hôm nào anh hai con đi làm hay đi học về trễ là con lo lắm! Con sẽ cố gắng học, sau này kiếm tiền để bớt gánh nặng cho anh hai".

Hoàn cảnh của 3 anh em Nguyên được UBND phường Ngã Bảy xác nhận là khó khăn. Lãnh đạo UBND phường cũng mong muốn báo Dân trí sẽ là cầu nối với mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ em Nguyên có tiền lo cho hai em ăn học.

