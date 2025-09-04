Vợ chồng già mắc bệnh nặng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 130 triệu đồng

Báo Dân trí trao hơn 130 triệu đồng tới vợ chồng già khổ sở vì bệnh tật (Video: Thùy Hương).

Ngày 3/9, báo Dân trí cùng đại diện thôn Lương Hội và chính quyền xã Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) tới thăm và trao biển biểu trưng số tiền 130.479.508 đồng do bạn đọc giúp đỡ đến vợ chồng ông Đặng Văn Huyền (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Liên (71 tuổi).

Ông Huyền, bà Liên là hoàn cảnh thương tâm trong bài viết “Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ", đăng trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Chồng bị đột quỵ liệt mềm nửa người không đi lại được, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, đẩy vợ chồng già nghèo khó vào cảnh bế tắc cùng cực, có lúc chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.

Ngay khi hoàn cảnh của vợ chồng ông Huyền được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ.

"Sự giúp đỡ của báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm là chiếc phao cứu sinh giúp vợ chồng tôi vượt qua khó khăn. Hơn 130 triệu là số tiền lớn, giúp chúng tôi tiếp tục chữa bệnh và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Vợ chồng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm", ông Huyền xúc động nói.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện địa phương trao biển biểu trưng số tiền 130.479.508 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình ông Huyền, bà Liên (Ảnh: CTV).

Đại diện chính quyền địa phương, ông Tạ Văn Xây, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND xã Lương Bằng, khẳng định sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động viên to lớn đối với gia đình ông Huyền.

“Nhờ tình yêu thương và sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, ông Huyền và bà Liên có thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật, thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, ông Tạ Văn Xây bày tỏ.

Cảm động trước tình cảm bạn đọc dành cho gia đình ông Huyền, ông Vũ Ngọc Chiến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lương Hội, gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình ông Huyền, bà Liên có điều kiện chữa bệnh.

“Số tiền hơn 130 triệu đồng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để ông bà vượt qua bệnh tật, sống an vui bên con cháu”, Trưởng thôn Lương Hội chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Chiến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lương Hội cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình ông Huyền, bà Liên (Ảnh: Tùng Dương).

Như báo Dân trí đã đưa tin, từ 10 năm trước, căn bệnh tiểu đường đã âm thầm hủy hoại cơ thể bà Liên. Do không có tiền chữa trị dứt điểm, đến năm 2023, biến chứng hoại tử buộc bà phải cắt gần nửa chân trái.

Từ đó, sức khỏe bà Liên ngày càng suy kiệt, thân hình gầy còm chỉ còn da bọc xương, nặng chưa tới 30kg. Bà Liên không thể tự đi lại, cũng chẳng thể tự ăn uống.

Trước đây, ông Huyền từng là lao động chính trong gia đình, nhưng một cơn tai biến vào năm 2024 đã khiến ông bị liệt mềm nửa người bên phải. Trong hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.

Di chứng của đột quỵ não khiến ông Huyền lúc nhớ, lúc quên, đi lại rất khó khăn, phải có người dìu đỡ từng bước. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào vợ chồng con trai.

Trong căn nhà nhỏ vợ chồng ông Huyền đang sống không có tài sản gì đáng giá. Hai ông bà không có nguồn thu nhập nào ngoài khoản trợ cấp khuyết tật đặc biệt nặng 1 triệu đồng/tháng của bà Liên.

Nhiều lúc bệnh tật hành hạ, đau ốm triền miên, tiền chữa bệnh không có, vợ chồng ông Huyền chỉ mong chết cho đỡ khổ.

Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc, sức khỏe và tinh thần của ông Huyền, bà Liên đã có nhiều chuyển biến tích cực (Ảnh: Tùng Dương).

Nhờ nguồn hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, vợ chồng ông Huyền đã có tiền thăm khám và mua thuốc chữa bệnh. Ông Huyền đã có thể tự chống gậy đi được vài bước quanh nhà, sức khỏe bà Liên tiến triển khả quan. Trên gương mặt khắc khổ của bà Liên đã hé nụ cười sau bao ngày u ám.

Đó không chỉ là tín hiệu tích cực về sức khỏe, mà còn cho thấy sự sẻ chia kịp thời trong lúc khốn khó có thể hồi sinh cả thể chất lẫn tinh thần của những số phận đang lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Báo Dân trí và gia đình xin trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành và lan tỏa tinh thần nhân ái, để những mảnh đời bất hạnh như ông Huyền, bà Liên có cơ hội được chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.