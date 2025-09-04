Con gái u máu, chồng tai biến liệt giường, người phụ nữ khẩn cầu sự giúp đỡ

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ tại thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1975) đang từng ngày vật lộn với nỗi tuyệt vọng khi gánh trên vai gánh nặng chăm sóc chồng liệt giường và con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Người phụ nữ gầy gò, đen sạm vì nắng mưa, nay đã gần như kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần sau chuỗi ngày dài đối mặt với biến cố gia đình.

Bà Hoa chăm sóc chồng bị tai biến nằm liệt giường (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Hoa kể, sau khi kết hôn với ông Phan Văn Thiện (SN 1974), hai vợ chồng đã có 4 người con, gồm một trai đầu và ba gái sau.

Sinh sống tại vùng đất khắc nghiệt được mệnh danh là "chảo lửa, túi mưa", gia đình bà chỉ trông chờ vào một vụ lúa duy nhất trong năm. Hết mùa gặt, hai vợ chồng lại ngược xuôi làm thuê đủ nghề, ai thuê gì làm nấy.

Thu nhập bấp bênh nhưng họ vẫn kiên trì chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học, với hy vọng thoát nghèo. Tuy nhiên, biến cố liên tiếp ập đến đã đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng.

Con gái thứ hai của bà, em Phan Thị Nhung, hiện học lớp 11, từ nhỏ đã mang trong mình khối u. Khi mới học lớp 1, cơ thể Nhung xuất hiện những vết bầm tím bất thường. Đưa con đi khám, vợ chồng bà Hoa bàng hoàng khi nghe tin con mắc u máu.

Phan Thị Nhung, con gái bà Hoa, bị u máu từ nhỏ (Ảnh: Dương Nguyên).

Căn bệnh theo Nhung suốt từ ấu thơ đến nay khiến em yếu ớt, thường xuyên đau ốm, sức khỏe giảm sút và phải đối diện với nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chưa dừng lại ở đó, 6 năm trước, tai họa một lần nữa giáng xuống khi ông Thiện bị tai biến mạch máu não, phải trải qua ca mổ não sinh tử. Người đàn ông dù giữ được mạng sống nhưng từ đó nằm liệt giường, thân hình gầy yếu, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ con.

Ngày ngày, bà Hoa quanh quẩn bên chiếc giường để đút từng thìa cháo, lau rửa, trở mình, thay băng gạc, tã cho chồng.

Ông Thiện nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào vợ con (Ảnh: Dương Nguyên).

Hiện, con trai cả của bà Hoa phải bỏ học sớm đi làm thuê nhưng đồng lương ít ỏi, 3 con gái còn lại đều tuổi ăn học, trong đó Nhung lại mang bệnh trong người. Một mình bà Hoa vừa là trụ cột kinh tế, vừa là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Do đó, người ngày càng tiều tụy, hao gầy bởi gánh nặng chồng chất.

"Nhiều đêm mệt mỏi, nhìn chồng nằm bất động, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Nhưng rồi khi nhìn thấy các con nhỏ dại đang yên giấc, tôi lại tự nhủ phải cố gắng thêm ngày nào hay ngày đó. Gia đình tôi giờ đã lâm cảnh bế tắc, nợ nần, mong mọi người sẻ chia, giúp đỡ", bà Hoa nghẹn ngào.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hoa đang rất cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Đương, Trưởng thôn Phú Yên, xã Hương Khê, xác nhận gia đình bà Hoa có hoàn cảnh éo le khi chồng bệnh tật, con gái thứ hai sức khỏe yếu.

"Chồng bị tai biến nằm liệt giường, các con tuổi ăn học, bà Hoa bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình", ông Đương nói và kêu gọi sự chung tay, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà Hoa có thêm chi phí chữa bệnh, thuốc thang cho chồng, các con có điều kiện tiếp tục đến trường.