Vợ chồng cùng mắc ung thư: “Sợ một ngày gục ngã, các con sẽ mồ côi”

Hai vợ chồng cùng mắc ung thư phổi

Anh Dương Đình Kiên (43 tuổi, trú tại tổ dân phố Thiệu Dương 7, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) vừa trở về nhà sau thời gian dài điều trị ung thư phổi ở bệnh viện. Ánh mắt anh mệt mỏi, từ chiếc giường đặt ở góc nhà, anh bước chân chậm rãi hướng sang phía một góc khác, nơi chị Dương Thị Hồng (41 tuổi, vợ anh) cũng đang nằm thiếp đi sau những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.

“Tuần tới, vợ tôi phải ra viện để xạ trị, nhưng đến giờ trong nhà không còn một đồng tiền nào”, anh Kiên tâm sự.

Nghe chồng nói, chị Hồng khẽ quay mặt sang, giọng chị yếu ớt: “Giờ vợ chồng tôi thế này, nhiều lúc đau, tủi thân lắm. Tiền chữa bệnh không còn, thuốc thang cũng phải dè sẻn. Có hôm đau, mệt quá, tôi chỉ nằm chịu đựng, không dám nói với ai”.

Vợ chồng chị Hồng kết hôn năm 2006, lần lượt sinh được 3 người con. Con gái lớn 17 tuổi, học lớp 11; con trai thứ hai 14 tuổi, học lớp 8; con gái út 9 tuổi, học lớp 3.

Trước đây, cuộc sống gia đình không mấy khá giả nhưng đầm ấm. Anh Kiên làm thợ cơ khí, còn chị Hồng trồng rau mang ra chợ bán. Năm 2022, sau nhiều năm tích góp, vợ chồng chị vay mượn thêm tiền để xây nhà, cứ ngỡ cuộc sống sẽ dần ổn định thì tai ương bất ngờ ập đến.

“Đầu tháng 12/2025, khi đi làm, anh Kiên bất ngờ ngất xỉu. Sau khi được đi bệnh viện làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư phổi. Nghe tin chồng mắc bệnh hiểm nghèo, tôi như sụp đổ. Bao dự định, lo toan cho các con bỗng chốc trở nên mong manh”, chị Hồng tâm sự.

Những ngày sau đó, anh Kiên phải liên tục ra vào bệnh viện làm thêm các xét nghiệm, điều trị theo phác đồ. Chi phí thuốc men, đi lại khiến gia đình vốn chỉ trông vào đồng lương thợ cơ khí và vài mớ rau bán ở chợ trở nên kiệt quệ.

Chưa kịp gượng dậy sau cú sốc của chồng, cuối tháng 12/2025, trong lúc đi chăm anh Kiên ở bệnh viện, chị Hồng cảm thấy đau tức ở ngực phải nên đi khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị cũng mắc ung thư phổi.

“Khi bác sĩ thông báo kết quả, tôi như chết lặng. Tôi không nghĩ bi kịch lại ập đến dồn dập như vậy. Tôi thương các con, chúng còn nhỏ. Tôi lo, một ngày, vợ chồng tôi không còn trên đời, các con sẽ bơ vơ, mồ côi, không nơi nương tựa”, chị Hồng nói, nước mắt lăn dài.

Lá đơn cầu cứu khẩn thiết

Để duy trì sự sống, hàng tháng, vợ chồng chị Hồng thay nhau vào viện điều trị. Dù được Bảo hiểm y tế chi trả, gia đình vẫn phải gánh nhiều khoản ngoài danh mục như thuốc, xét nghiệm, chi phí đi lại, ăn ở… khiến cuộc sống ngày càng kiệt quệ.

“Nợ xây nhà tôi vẫn còn 300 triệu đồng. Gần nửa năm chạy chữa, vợ chồng tôi vay thêm 60 triệu đồng nữa rồi. Tôi mong có cơ hội sống để trả nợ, lo cho các con, xin mọi người giúp đỡ gia đình tôi với”, chị Hồng òa khóc.

Ông Dương Đình Mạnh, Tổ trưởng tổ dân phố Thiệu Dương 7 cho biết, vợ chồng chị Hồng hiền lành, chịu thương chịu khó. Ba người con đang tuổi ăn, tuổi học. Hai bên gia đình nội, ngoại đều không có điều kiện hỗ trợ.

“Cuối tháng 3, ban lãnh đạo tổ dân phố nhận được đơn cầu cứu của gia đình chị Hồng. Trong đơn nêu rõ, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, cả hai vợ chồng đều mắc ung thư phổi, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện”, ông Mạnh cho hay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ dân phố đã xác minh và xác định hoàn cảnh gia đình đúng như nội dung trình bày. Sự việc sau đó được báo cáo lên UBND phường Hàm Rồng để có hướng hỗ trợ.

“Chúng tôi đã kêu gọi bà con trong tổ dân phố chung tay giúp đỡ, nhưng nguồn lực tại chỗ rất hạn chế. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong các nhà hảo tâm trên cả nước quan tâm, hỗ trợ để vợ chồng chị Hồng có thêm điều kiện điều trị bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn, nuôi các con ăn học”, ông Mạnh bày tỏ.