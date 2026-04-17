Bi kịch chồng chất, mẹ già đơn độc nằm viện, 2 con bệnh tật sống lay lắt

Ngày đầu tháng 4, bà Trương Thị Bình (65 tuổi, trú tại thôn Chi Lệ, xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh trong tình cảnh không một người thân bên cạnh. Mọi sinh hoạt của bà đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của y, bác sĩ và lòng hảo tâm của người nhà các bệnh nhân khác.

Bà Bình nằm bệnh viện điều trị một mình, không có người thân bên cạnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Nằm bất động vì đau nhức xương khớp, bà Bình không khỏi lo lắng cho 2 người con gái bệnh tật đang ở nhà, trong đó 1 người mắc bệnh tâm thần, người còn lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Hoàn cảnh éo le của bà đã khiến nhiều người tại phòng bệnh không khỏi xót xa.

Mẹ già một mình nằm viện, lo lắng vì có 2 người con bệnh tật ở nhà (Video: Dương Nguyên).

Năm 1981, bà Bình kết hôn với ông Nguyễn Đình Kính (SN 1962) và có 5 người con. Đến năm 2004, chồng bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại mình bà gồng gánh nuôi con.

Hai con gái của bà Bình, 1 người bị tâm thần, 1 người bệnh tim bẩm sinh (Ảnh: Dương Nguyên).

Bi kịch tiếp tục ập đến khi người con thứ ba, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1988), sau khi lập gia đình lại rơi vào cảnh hiếm muộn và chồng lâm bệnh. Những biến cố dồn dập đã khiến chị suy sụp tinh thần và mắc bệnh tâm thần. Hiện, chị Huyền nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người mẹ già và em gái sức khỏe yếu ớt.

Người con thứ tư, chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1990), mắc bệnh tim bẩm sinh và gần đây có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Không thể làm việc nặng, chị Luyến thường lang thang khắp xóm nhặt giấy vụn, chai nhựa, kim loại để bán kiếm tiền. Chị đã nhiều lần ngất xỉu giữa đường, khiến người thân và hàng xóm không khỏi lo lắng.

Chị Huyền nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân (Ảnh: Dương Nguyên).

"Tôi và 2 con gái nương tựa vào nhau mà sống. Các con khác lập gia đình, đi làm công nhân xa quê, thu nhập bấp bênh nên cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tôi ngoài làm ruộng còn nhận đủ việc thuê mướn, chỉ mong có tiền mua thức ăn, thuốc thang cho các con", bà Bình chia sẻ.

Vào ngày 23/3, tai họa lại ập đến. Trong lúc bắc thang hái củ quả đem ra chợ bán, bà Bình không may trượt ngã từ trên cao xuống, nằm bất động. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương đốt sống nghiêm trọng trên nền loãng xương, thoái hóa, buộc phải điều trị dài ngày.

Chị Luyến mắc bệnh tim, nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau hơn 1 tuần, bà Bình được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, những cơn đau buốt vẫn hành hạ, bà gần như không thể vận động.

Nằm trên giường bệnh, người mẹ già luôn nặng trĩu nỗi lo về cơm áo, thuốc men và cuộc sống của 2 người con bệnh tật đang nương nhờ người thân, hàng xóm chăm sóc trong căn nhà cấp bốn.

"Giờ gia đình tôi kiệt quệ thật rồi, cơm ăn từng bữa còn khó, nói gì đến tiền chữa bệnh cho cả 3 mẹ con. Tôi không biết phải bấu víu vào đâu nữa", bà Bình nói, giọng như nghẹn lại.

Căn nhà bếp lụp xụp của 3 mẹ con (Ảnh: Dương Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Khắc Sáng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lộc, xác nhận bà Bình có hoàn cảnh bi đát, kiệt quệ về cả vật chất lẫn tinh thần. Nhiều năm qua, bà Bình một mình làm lụng vất vả nuôi 2 con bệnh tật. Địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhưng bi kịch dồn dập khiến cuộc sống của bà Bình và các con còn nhiều bộn bề khó khăn.

"Chúng tôi mong bạn đọc của quý báo và các nhà hảo tâm khi biết đến hoàn cảnh của gia đình bà Bình sẽ quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ để họ được tiếp thêm động lực vượt qua nghịch cảnh", ông Sáng kêu gọi.