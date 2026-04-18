Nhà xiêu vẹo hơn 10 năm, cha bệnh tật bất lực nhìn con học dưới mái dột nát

Một ngày đầu tháng 4, phóng viên theo chân cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin xã Tân Long (Tây Ninh) đến thăm gia đình ông Nguyễn Quốc Ly (SN 1979), nằm sâu trong khu dân cư ấp 4, nơi ông đang sống cùng vợ và 2 con.

Sống thấp thỏm trong căn nhà xuống cấp

Men theo con đường đất gồ ghề, được người dân đi lại lâu ngày thành lối mòn, căn nhà của ông Ly hiện ra trong cảnh xiêu vẹo, nằm bên cạnh chiếc ao nhỏ mọc đầy lục bình.

Căn nhà của ông Ly rộng chừng 60m2, được dựng bằng tre, cây. Qua hơn 10 năm sử dụng, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng do mối mọt đục khoét. Mái và vách được lợp tôn cũ, lâu ngày bị mục, thủng nhiều chỗ, nắng chiều xuyên qua khe hở rọi thẳng vào trong. Nền nhà bằng đất gồ ghề vì nước dột xói lở.

Từ phòng khách đến nhà bếp không có vật gì có giá trị, chỉ có chiếc bàn nhỏ chất đầy sách vở của 2 con đang ăn học.

Ông Ly đang đứng trong phòng khách của căn nhà, không có vật dụng gì có giá trị (Ảnh: An Huy).

Những năm qua, cứ đến mùa mưa gió, vợ chồng ông Ly thêm lo lắng vì sợ lốc xoáy làm sập nhà, không có chỗ cho con cái học hành.

Cán bộ xã Tân Long cho biết, ông Ly tuy còn trẻ nhưng nhiều năm qua mắc bệnh cột sống, không thể làm công việc nặng. Kinh tế gia đình hiện chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân hơn 5 triệu đồng/tháng của vợ.

Căn nhà của ông Ly dựng bằng cây gần 20 năm, nay đã xuống cấp (Ảnh: An Huy).

Buồn vì bệnh tật, không lo được nhà cho vợ con

Ông Nguyễn Quốc Ly bùi ngùi cho biết, bản thân muốn đi làm để giúp đỡ vợ lo kinh tế gia đình nhưng sức khỏe ngày càng yếu, không thể đỡ đần. Mỗi ngày, ông chỉ ở nhà lo nội trợ và đưa đón con đi học.

Từ khi lập gia đình đến nay, gia đình ông chỉ có mảnh đất đang sinh sống, ngoài ra không có ruộng vườn để canh tác, vì vậy cuộc sống nhiều năm qua gặp khó khăn. Đồng lương của vợ mỗi tháng chỉ đủ đóng tiền học cho con, mua gạo và chi tiêu ăn uống trong gia đình.

Bao năm qua, hai vợ chồng ông muốn sửa lại căn nhà cho đỡ dột, có chỗ ở sạch sẽ để 2 con học hành, nhưng mãi chỉ là ước mơ, không biết bao giờ mới thực hiện được.

“Nhà nghèo nên nhiều khi con cũng ngại với bạn, không rủ về nhà chơi. Làm cha trong gia đình mà bao năm qua tôi không có cách gì xây cho con một căn nhà, tôi cũng buồn”, ông Ly bùi ngùi nói.

Ông Ly bất lực vì nhiều năm qua không đủ khả năng để xây cho vợ con một mái nhà kiên cố (Ảnh: An Huy).

Người đàn ông cho biết, căn nhà lợp bằng tôn nên ngày nắng thì nóng bức, ngày mưa dột ướt khắp nơi, ông phải dùng thau chậu hứng nước. Do nền làm bằng đất nên mỗi khi mưa, nền nhà bị nhão, gây mất vệ sinh.

Những hôm trời mưa lớn kèm gió mạnh, gia đình ông nằm chập chờn, không dám ngủ vì sợ căn nhà có thể bị sập.

“Con gái lớn của tôi đang học lớp 10, còn con út mới học tiểu học. Nhìn cảnh những ngày mưa, con phải dọn sách vở từ chỗ này sang chỗ khác để tránh bị dột ướt, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng gánh nặng kinh tế gia đình đang đè lên vai vợ, tôi sức khỏe yếu nên lực bất tòng tâm”, ông Ly chia sẻ.

Ông Ly cho biết, gia đình ông không cần căn nhà lớn, chỉ cần vừa đủ ở, có tường và mái kiên cố để con yên tâm học hành. Căn nhà đủ chống chọi những ngày mưa gió là ông mừng lắm rồi.

Nhà của ông Ly được dựng bằng cây và gỗ, lợp mái tôn (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết, gia đình ông Ly là một trong những hộ đặc biệt khó khăn ở địa phương. Căn nhà của ông Ly dựng bằng cột tre, nền đất cách đây hơn 10 năm, nay đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn trong những ngày mưa gió.

Theo ông Tâm, gia đình ông Ly có 4 nhân khẩu, trong đó 2 con đang đi học, vợ làm công nhân, còn bản thân ông Ly bị bệnh cột sống nên gánh nặng thu nhập dồn lên vai người vợ. Gia đình không có ruộng đất sản xuất nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.