Trụ cột nằm liệt giường sau tai nạn lao động, cả nhà rơi vào khốn khó.

Gần một năm qua, chị Nguyễn Ngọc Tuyết (38 tuổi, ngụ ấp Đông Ngô, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đã phải làm việc không ngừng nghỉ để gồng gánh gia đình.

Chị Tuyết làm nghề may gia công, mỗi sáng, sau khi đưa hai con đến trường, chị lập tức đến xưởng làm việc và thường về nhà sau 21h khuya, khi các con đã ngon giấc.

Gia đình chị Tuyết có sáu thành viên, gồm cha mẹ chồng đã già, vợ chồng chị và hai con gái đang học cấp 1. Ngoài ngôi nhà nhỏ trong ngõ sâu, gia đình chị không có ruộng đất.

Trước đây, anh Nguyễn Việt Hùng (39 tuổi, chồng chị Tuyết) là lao động chính nuôi gia đình. Anh Hùng chuyên làm các công việc như đào đất, đốn cây, bốc vác.

Tháng 8 năm ngoái, trong một lần đốn cây, không may cây đổ đè lên người, anh Hùng bị gãy cột sống, liệt nửa người và tổn thương nặng. Bao nhiêu tiền tích góp được chị Tuyết đều dùng lo cho chồng, bất kỳ đâu vay mượn được gia đình cũng đã hỏi han đến.

Kể từ khi xuất viện đến nay, anh Hùng vẫn nằm liệt giường. Ngoài những đợt tái khám định kỳ, mỗi tháng anh Hùng cần khoảng 2 triệu đồng tiền thuốc.

Trong ngôi nhà nhỏ, chiếc giường tốt nhất được dành cho anh Hùng nằm. Anh nằm ngay gần cửa sổ để sáng, thoáng và bay đi những mùi khó chịu.

Người đàn ông có vẻ ngoài to cao, khỏe mạnh nhưng giờ chỉ nằm một chỗ với những tiếng thở dài. Không chỉ liệt giường, việc tiêu tiểu không tự chủ càng khiến anh Hùng thêm khổ, cũng khiến mẹ và vợ anh thêm khổ.

Tiền thuốc cho chồng, tiền học cho con, tiền ăn cho cả nhà, chỉ còn một mình gồng gánh nên chị Tuyết chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng làm từ sớm đến khuya. Đồng lương ít ỏi, chi phí nhiều, nên gia đình chị Tuyết thiếu hụt triền miên.

"Tôi chỉ biết cố làm, sáng ra nấu cơm rồi mang đi làm để ăn trưa, tiết kiệm chút nào hay chút đó. Con thì sáng tôi đưa đi học, tối phải nhờ cha mẹ chồng đón về. Hoàn cảnh như vậy, tôi cũng bế tắc nhưng không thể làm gì được", chị Tuyết ngậm ngùi.

Dù đã 69 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng kể từ khi con trai bị tai nạn, ông Nguyễn Văn Dũng (cha anh Hùng) cũng phải đi kiếm việc làm để phụ giúp con dâu. Do tuổi cao, hầu hết mọi việc không ai mướn đến, ông Dũng chỉ tìm được những việc cực nhọc, có phần nguy hiểm nhưng đều không được trả công cao.

"Ai thuê gì tôi cũng làm, nhưng yếu rồi, không làm được nhiều nên tôi phải chịu tiền công thấp. Đi móc đất, đi dọn cỏ, vớt bùn tôi đều làm, ngày kiếm được từ 100.000-200.000 đồng.

Tôi với vợ giờ cũng bệnh, nhưng phải chịu, đều phải cố gắng. Tiền bạc trong nhà thì có tháng cũng đủ, nhưng hầu như thiếu hụt, các cháu không được đầy đủ như con người ta", ông Dũng vừa nói vừa xòe đôi tay ám đen sau buổi đi móc bùn.

Bà Võ Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa, cho biết gia đình chị Tuyết thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn bậc nhất ở địa phương. Hội Chữ thập đỏ xã Bình Hòa mong hoàn cảnh gia đình chị Tuyết nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của mạnh thường quân gần xa để bớt đi phần nào khó khăn trước mắt.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5247 xin gửi về:

Chị Nguyễn Ngọc Tuyết

Địa chỉ: Ấp Đông Ngô, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

ĐT: 0983620872

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5247)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269