Người đàn bà khốn khó chăm con bị Down, chồng nằm liệt giường

Từng phải cam chịu tiếng chậm chạp, vụng về, ăn bám chồng, nhưng gần 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Kiều (51 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long Phú, Càng Long, Trà Vinh) bất đắc dĩ đã trở thành lao động duy nhất, gồng gánh cả gia đình.

Gia đình không ruộng đất, trước đây 4 miệng ăn trong nhà chỉ chờ vào tiền công leo dừa của ông Nguyễn Văn Dĩa (55 tuổi, chồng bà Kiều). Dù luôn sống trong cảnh ăn bữa trưa lo bữa tối, nhưng bà Kiều bảo rằng "giờ có ước được như ngày xưa cũng chẳng có nữa".

Gia đình rơi vào bi kịch kể từ ngày ông Dĩa rơi từ ngọn dừa 9 năm về trước. Cú ngã khiến ông gãy cột sống.

Dù đã điều trị tốn kém, nhưng rồi ông Dĩa vẫn phải chấp nhận liệt nửa người, nằm một chỗ. Nhắc đến chuyện cũ, ông Dĩa khóc vì không chỉ trở thành gánh nặng cho vợ con, quá trình chạy chữa còn gây nên khoản nợ "không thể nào trả nổi".

Kể về gia cảnh, bà Kiều chia sẻ: "Tôi không được nhanh nhẹn như người ta. Đẻ 2 đứa con gái thì đứa út lại bị Down.

Trước đây cha chồng cũng ốm nặng. Thế nên hồi chồng còn khỏe tôi chỉ có ở nhà chăm người bệnh, lo cơm nước.

Kể từ ngày chồng nằm một chỗ, việc chăm bệnh thành ra nặng nhọc hơn. Nhưng tôi còn phải đi làm kiếm tiền về thuốc thang, ăn uống cho chồng con nữa.

Ai mướn gì cũng làm, chỉ cần kiếm được tiền là tôi làm cả. Nhiều bữa đi làm dầm mưa, về chưa được tắm cho mình mà phải tắm rửa cho chồng con, cho chồng con ăn, dọn nhà cửa. Nhiều hôm kiệt sức, làm xong tôi ngồi bệt xuống góc nhà, khóc tu tu".

Vì nằm một chỗ, 2 chi dưới của ông Dĩa cứ sớm thì 6 tháng, muộn thì một năm lại bị lở loét. Mỗi lần như vậy lại phải đi bệnh viện, lại phải vay tiền.

Rồi những ngày chăm chồng ở viện, bà Kiều không làm được ra tiền. Chồng xuất viện bà cũng không được nghỉ mà phải làm nhiều hơn bình thường để kiếm tiền trả nợ.

Vừa kể, tay người phụ nữ cũng vừa tranh thủ cầm khăn lau cho chồng. Trước đây con gái lớn ở nhà, bà Kiều còn đỡ cực.

Kể từ ngày con đi lấy chồng, chẳng còn ai chia sẻ với bà được việc gì. Con gái nhỏ dù năm nay đã 27 tuổi, nhưng bà Kiều chỉ mong "đi làm về thấy con vẫn ngồi trên giường là mừng dữ lắm".

Mỗi tháng gia đình được nhà nước trợ cấp hơn 1 triệu đồng, nhưng thuốc men cho chồng con ngày 2 cữ nên số tiền chẳng thấm vào đâu. Vừa vay ngân hàng, vừa vay người này, người nọ, bà Kiều cũng chẳng cộng được rõ là đang nợ 30 hay 40 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Dĩnh, Phó chủ tịch xã Nhị Long Phú cho biết, gia đình bà Kiều hiện là hoàn cảnh khó khăn nhất ở xã. Chồng con đều phải thuốc thang, chăm sóc hàng ngày, gia đình không ruộng vườn, bà Kiều lại không có công việc ổn định nên cả nhà luôn trong tình trạng thiếu thốn.

"Trước đây huyện đội đã từng vận động hỗ trợ cho vợ chồng bà Kiều một căn nhà, hiện đó cũng là tài sản duy nhất của gia đình. Chồng con đều bệnh tật, bản thân bà Kiều cũng chậm chạp, chỉ đi làm mướn quanh ấp nên không có thu nhập thường xuyên.

Dù địa phương luôn ưu tiên hỗ trợ nhưng cũng chỉ có những phần quà nhỏ. Rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cho gia đình bà Kiều bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống", ông Dĩnh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4911 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều

- Địa chỉ: Ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long Phú, Càng Long, Trà Vinh

- ĐT: 0396116539

