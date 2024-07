Trao tặng quà, tri ân người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động tặng quà, tư vấn nâng cao sức khỏe cộng đồng, tri ân gia đình người có công của báo Dân trí nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).

Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí phát biểu tri ân tới gia đình người có công trong buổi trao tặng quà tại UBND xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Trong chương trình này, nhà báo Phạm Phúc Hưng - Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí cùng ông Nguyễn Quốc Hữu - Bí thư Huyện ủy Phú Lương; ông Nguyễn Văn Kiên - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Hoàng Mác - Chủ tịch UBND huyện Phú Lương và lãnh đạo xã Phú Lương trao tặng 50 suất quà tới 50 gia đình người có công, mỗi suất quà là 1 triệu đồng.

Nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí trao quà tri ân người có công tại xã Phấn Mễ.

Ông Nguyễn Quốc Hữu - Bí thư Huyện ủy Phú Lương ân cần thăm hỏi, trao quà tới người có công (Ảnh: Thành Đông).

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trao quà tri ân người có công thuộc địa bàn xã Phấn Mễ và thị trấn Đu, huyện Phú Lương (Ảnh: Thành Đông)

Ông Nguyễn Hoàng Mác- Chủ tịch UBND Phú Lương trao quà tri ân người có công xã Phấn Mễ (Ảnh: Thành Đông)

Ông Nguyễn Quốc Hữu (đứng giữa), Bí thư Huyện ủy Phú Lương và nhà báo Phạm Phúc Hưng đại diện báo Dân trí trao quà tri ân tới những người có công nhân dịp 27/7 (Ảnh: Thành Đông).

Tại buổi trao tặng quà, nhà báo Phạm Phúc Hưng, Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí đã bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh và thân nhân các gia đình có công của huyện Phú Lương.

"Hôm nay, thay mặt báo Dân trí, tôi vô cùng vinh dự được tham dự chương trình phối hợp cùng UBND huyện Phú Lương và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tới các bác, các chú là người có công với cách mạng tại xã Phấn Mễ và thị trấn Đu...

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do như ngày hôm nay nhờ sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông. Trong đó, có những người đã dành cả tuổi thanh xuân, thậm chí cả cuộc đời để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các bác, các chú là người có công với cách mạng và cũng chính là những nhân chứng lịch sử sống động, là niềm tự hào của non sông, đất nước.

Báo Dân trí luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tri ân và tôn vinh những người có công với cách mạng. Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các bác, các chú, các anh, chị.

Chương trình "Tư vấn sức khỏe, tặng quà cho người có công với cách mạng" hôm nay là một minh chứng cho sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng đối với những người có công với cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do mãi trường tồn của dân tộc.

Báo Dân trí cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các bác, các chú, các anh, chị là người có công với cách mạng."

Ông Phạm Công Ái (82 tuổi) ở xã Phấn Mễ hôm nay cùng ông thông gia, đồng thời là bạn chiến đấu đến dự chương trình từ rất sớm, ông Ái vui mừng, xúc động chia sẻ: "Trong chiến trường thì sống chết biết thế nào được. Chúng tôi là những người may mắn được về với quê hương, gia đình và được Nhà nước hết sức quan tâm thì thấy rất may mắn, phấn khởi. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng còn nhiều khó khăn, sức khỏe ngày càng yếu. Những phần quà của báo Dân trí hôm nay khiến chúng tôi thấy được chia sẻ, được động viên, thấy rất ấm lòng".

Ông Phạm Công Ái (82 tuổi) ở xã Phấn Mễ bày tỏ sự cảm kích khi được thăm, khám bệnh miễn phí và được nhận quà tri ân trong dịp này (Ảnh: Thành Đông).

Ông Lý Quảng Nam - Bí thư Đảng ủy xã Phấn Mễ đại diện cho chính quyền địa phương và người dân, gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí hết sức ý nghĩa. Ông đặc biệt, ghi nhận, cảm ơn phần quà thiết thực mà báo Dân trí đã chuẩn bị và trao tận tay người có công trên địa bàn xã Phấn Mễ và thị trấn Đu.

Ông Lý Quảng Nam - Bí thư Đảng ủy xã Phấn Mễ phát biểu cảm ơn báo Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức chương trình tri ân gia đình có công nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình tư vấn, nâng cao sức khỏe cộng đồng miễn phí dành tặng gia đình có công, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, các cựu chiến binh do báo Dân trí và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tổ chức tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/72024) (Ảnh: Mạnh Mường).

Ảnh: Thành Đông