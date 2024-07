Người đàn ông nghèo khó ước mơ có căn nhà che nắng che mưa

Ngôi nhà lá của gia đình anh Lê Chí Hùng (32 tuổi, ngụ ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) nằm lọt thỏm trên triền đê, cách biệt với xóm làng.

Ngôi nhà được làm hoàn toàn từ tre và lá, trước sân chỉ có một cây mai nhỏ. Bên trong cũng gần như không có vật dụng gì có giá trị, phòng ngủ phân cách với phòng khách bằng một vách lá mỏng tang.

Hôm phóng viên có mặt, cũng là hôm trời nắng nên ánh sáng xuyên thấu mọi ngóc ngách của ngôi nhà. "Nhà không có đồ đạc gì nên không làm cửa, cũng chẳng mấy khi có ai qua lại", anh Hùng nói.

Dù rất khó khăn, nhưng khi có khách đến, chị Võ Thị Cẩm Ngân (27 tuổi, vợ anh Hùng) vẫn chu đáo pha một ấm trà và soạn một đĩa bánh mang ra tiếp đón. Người phụ nữ cười một cách ngượng ngùng rồi lại quay vào buồng, dành lại phòng khách cho chồng.

Anh Hùng cho biết, vợ chồng anh cưới nhau hơn 10 năm, đã có 2 con trai 9 và 8 tuổi. Hai năm trước, anh xin cha mẹ dọn ra ở riêng, chỉ mới được chia một cái nền nhà chứ chưa được cho ruộng vườn gì.

Cứ nghĩ chăm làm thì sớm muộn cũng có, nên anh Hùng không đòi hỏi. Vợ chồng anh dự định cất tạm ngôi nhà lá, khi khấm khá lại làm nhà tường.

"Nào ngờ đâu vừa ra riêng thì vì dịch bệnh nên tôi không xin được việc làm ổn định, thu nhập trở nên bấp bênh. Không chỉ vậy, vợ cũng đột ngột phát hiện bị u nang buồng trứng và nhiều bệnh khác nên chỉ ở nhà, không phụ giúp được gì nhiều, vì thế mà gia cảnh ngày càng khó", anh Hùng nói.

Hiện nay, thu nhập duy nhất của gia đình anh Hùng phụ thuộc vào công việc đi xịt thuốc mướn của anh. Ngày nào có người thuê anh Hùng xịt thuốc sâu, thuốc cỏ thì ngày đó gia đình có thu nhập, nhưng không phải ngày nào cũng có người gọi. Những ngày không ai thuê, anh Hùng đi mò ốc, bắt cá.

Bệnh của chị Ngân không nặng nhưng vẫn phải chữa trị quanh năm. Với hoàn cảnh hiện tại, mọi khoản tiền đối với gia đình anh Hùng đều rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa cơm của gia đình, việc học của con cái.

"Bây giờ ngoài ước mơ vợ khỏe để lo cho con, để tôi đi làm được thường xuyên, tôi cũng chỉ ước có được mái nhà kín mưa kín gió để gia đình đỡ khổ", người đàn ông 32 tuổi ngậm ngùi.

Ông Đỗ Văn Việt, Phó trưởng ấp Tân Thiết, xã Tân Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn trong xã. Địa phương rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để gia đình anh có ngôi nhà đúng nghĩa, kín trên bền dưới.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240423 xin gửi về:

1. Lê Chí Hùng

Địa chỉ: ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Điện thoại: 0397505198

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 240423)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269