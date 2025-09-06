Trao 20 máy tính, 200 suất quà tới học sinh miền núi Thanh Hóa và Đà Nẵng

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, đại diện Công ty CP Kaopiz Holdings đã cùng báo Dân trí trao tặng 20 bộ máy tính để bàn, 200 suất quà tới Trường Tiểu học và THCS Chí Linh (xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Trường Tiểu học Phước Chánh (xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng). Tổng giá trị của các phần quà tặng gần 200 triệu đồng.

Trường Tiểu học Phước Chánh, một ngôi trường nằm tại xã miền núi đặc biệt khó khăn của Đà Nẵng, nơi đa số người dân là đồng bào Gié Triêng, cuộc sống phụ thuộc vào nương rẫy.

Thầy Nguyễn Vinh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, phụ huynh chưa có điều kiện lo cho con em đến trường một cách đầy đủ. Giáo viên của trường đa số từ vùng đồng bằng lên dạy học, cũng gặp nhiều khó khăn về điều kiện ăn ở".

Thầy Nguyễn Vinh (bên trái) nhận bảng tượng trưng 10 máy tính và 100 suất quà từ nhà tài trợ (Ảnh: Công Bính).

Năm học này, Trường Tiểu học Phước Chánh có 481 học sinh, gần 100% là con em đồng bào Gié Triêng. Các em được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập và bán trú từ nhà nước, với mức từ 150.000 đến 936.000 đồng mỗi tháng trong 9 tháng.

Dù cơ sở vật chất đã được đầu tư khang trang nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng nhà trường vẫn rất cần sự chung tay của cộng đồng.

"Nhiều năm qua, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Đây là điều rất đáng quý, giúp các em học sinh ở miền núi bắt kịp đồng bằng", thầy Vinh nhấn mạnh.

Đại diện Công ty CP Kaopiz Holdings trao ba lô đến học sinh (Ảnh: Công Bính).

Đáp lại lời kêu gọi, thông qua báo Dân trí, Công ty CP Kaopiz Holdings đã tài trợ 10 máy tính và 100 suất quà (gồm ba lô và sáp màu).

Ông Nguyễn Trọng Giáp, đại diện chi nhánh Đà Nẵng của Kaopiz Holdings, chia sẻ: "Món quà này là tấm lòng chung tay của rất nhiều anh chị đang công tác tại công ty.

Dù không thể trực tiếp đến đây hôm nay, nhưng họ đều mong muốn được góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng, hỗ trợ cộng đồng. Đó là tinh thần mà công ty luôn hướng đến, không chỉ làm việc vì lợi ích kinh tế, mà còn vì trách nhiệm xã hội, vì những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

Các em học sinh nhận ba lô mới trong ngày khai giảng (Ảnh: Công Bính).

Ông Giáp bày tỏ hy vọng những đóng góp này sẽ là động lực, công cụ giúp các em học tập tốt hơn, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những nhân tài xây dựng quê hương.

"Những chiếc máy tính ngày hôm nay sẽ là một viên gạch nhỏ, góp phần tạo nên con đường học tập dễ dàng, hiện đại hơn cho các em", ông Giáp nhấn mạnh.

Học sinh thực hành máy tính mới (Ảnh: Công Bính).

Tham dự buổi trao tặng máy tính và quà tại Trường Tiểu học và THCS Chí Linh, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Kaopiz Holdings cho biết: "Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng chúng tôi mong rằng những chiếc máy tính sẽ là chiếc cầu nối đưa các em đến gần hơn với tri thức, công nghệ, và những ước mơ lớn hơn nữa.

Chúng tôi tin rằng, chính từ những phòng tin học này, sẽ có những tài năng lớn lên, góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí đã đồng hành, kết nối, Ban Giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Kaopiz thực hiện tốt chương trình".

Ông Lê Văn Hoàng (thứ 2 từ trái sang), Tổng Giám đốc Kaopiz Holdings trao tặng biển biểu trưng 10 máy tính và 100 suất quà cho ông Đỗ Đông Hòa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chí Linh, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CTV).

Trước đó, tháng 8/2024, Công ty Kaopiz Holdings đã đồng hành cùng báo Dân trí xây dựng công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Nà Thưa, xã Vân An, huyện Chi Lăng (cũ), tỉnh Lạng Sơn. Công trình góp phần xóa điểm học tạm cuối cùng trên địa bàn.