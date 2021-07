Thương cảnh chàng trai nằm liệt giường ước nguyện được hiến tạng

Len lỏi qua con ngõ nhỏ sâu hun hút chúng tôi tìm đến ngôi nhà cũ kỹ là nơi ở của gia đình người cựu quân nhân Hà Đức Trung (34 tuổi, ở khu 8, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Căn phòng rộng chừng 10 m2 đã gắn bó với anh Trung gần 2 năm nay. Nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ, anh Trung ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn chúng tôi rồi từ từ nhắm lại, những giọt nước mắt đau đớn ứa ra từ hốc mắt quầng thâm. Xung quanh anh Trung nào là bông băng, thuốc sát trùng…, và cả mấy bộ quần áo cũ. Đôi chân anh teo tóp, da mặt bủng beo vàng ệch.

Ép con trai ăn được vài thìa cháo, bà Dương Thị Kế buồn rầu gạt nước mắt nói, mấy hôm nay trời nắng nóng, các vết loét ở lưng và sau mông sâu hơn, chảy nhiều dịch khiến anh Trung đau rát, vô cùng khó chịu. Cả ngày Trung cũng không ăn hết lưng bát cháo, càng khiến bà Kế thêm lo lắng.

Bà Kế cho biết, những vết loét trên cơ thể anh Trung ăn sâu vào tận xương tủy, chảy dịch nhiều. Ngày nào bà cũng đều đặn đun một nồi nước chè to để vệ sinh cho con trai, nhưng cũng không xuể.

Bà Kế kể, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Trung đi học nghề cơ khí. Kết thúc khóa học 3 năm, chàng cựu quân nhân tràn đầy nhiệt huyết được nhận việc làm ở Hà Nội.

Đều đặn thứ 7 hàng tuần, chàng trai hiếu thảo vượt gần trăm cây số về nhà thăm bố mẹ. Có lần chỉ kịp ăn với bố mẹ một bữa cơm, hay chỉ kịp chợp mắt một lát là anh Trung lại vội vã quay về Hà Nội vì công việc. Đồng lương công nhân ít ỏi, Trung phải tằn tiện chi tiêu, gom góp từng đồng lẻ gửi về phụng dưỡng bố mẹ.

Bà Kế rưng rưng nước mắt nhớ lại, hôm người con trai từ Hà Nội về mua cho mẹ cái áo mới, đưa cho bố một triệu bảo bố mai đi bệnh viện khám bệnh rồi lấy thuốc. Sau khi vừa đi được một lúc thì có người gọi điện báo tin con trai bà gặp tai nạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng vào tháng 1/2019, khiến anh Trung bị gãy cột sống, dập tủy, dẫn đến liệt nửa người. 6 tháng trời con trai nằm viện, đã khiến gia đình bà Kế lâm vào khánh kiệt. Các khoản nợ lên đến cả trăm triệu, khi không còn cách nào khác, ông bà Kế đành phải đưa con trở về nhà.

Không thể đi lại được, mọi sinh hoạt của Trung đều một tay mẹ chăm sóc. Người cha của anh Trung đã cao tuổi lại đang mang đủ các loại bệnh trên người, từ bệnh thận, thoái hóa cột sống, tiền đình…, nhưng hàng ngày ông vẫn phải đi khắp làng trên xóm dưới xem có ai mướn làm thuê, để mong có thêm bơ gạo, mớ rau cho cả nhà.

Nói rồi bà Kế thở dài, lúc này bà đang rất lo lắng cho tương lai mờ mịt của đứa con trai vốn là niềm hy vọng lớn của gia đình. Bởi, cơ thể Trung đã quá suy kiệt, các vết loét ngày một sâu hơn, thời tiết nóng nực rất dễ nhiễm trùng, nếu không đến viện chữa trị thì Trung khó mà cầm cự được lâu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Xuân Nhị, trưởng khu 8 cho biết, gia đình bà Kế vốn khó khăn. Anh Trung xuất ngũ trở về, đang là lao động chính thì bất ngờ gặp tai nạn.

"Giờ nhìn cháu Trung đau đớn, nhiều vùng trên cơ thể bị hoại tử do nằm lâu một chỗ, chúng tôi xót xa lắm. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp gia đình cháu, giúp cháu Trung được tới bệnh viện điều trị".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4161: Bà Dương Thị Kế

Địa chỉ: Khu 8, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0978575271

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236.3653.725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269