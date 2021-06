Thương cảnh cha mẹ già ngày đêm ngóng tin con sau vụ tại nạn

Trong phòng cách ly của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), chị Trương Thị Giang (31 tuổi, trú ở thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), vẫn đang hôn mê sâu. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có âm thanh của những thiết bị y tế giúp người phụ nữ này duy trì sự sống.

Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi được bác sĩ cho vào phòng bệnh chăm bệnh nhân, anh Phóng Văn Nguyên (anh rể của chị Giang) nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người em mà lay gọi. Đáp lại tiếng gọi của người anh rể chỉ sự lặng im như muốn nghẹt lại.

Đôi mắt nhắm nghiền, chị Giang vẫn nằm bất động trên giường bệnh, anh Nguyên lại càng thấy sợ. Rớm nước mắt, người anh rể ghé sát tai đứa em gái vợ thì thầm, trong sự lo lắng đến tuyệt vọng: "Em tỉnh lại đi, mọi người lo cho em lắm. Ở quê bố mẹ và con gái em đang ngày đêm ngóng tin em…".

Anh Nguyên kể về cuộc đời bất hạnh của người em gái vợ, sau chuyện tình dang dở mà không đi đến hôn nhân, chị Giang chấp nhận làm mẹ đơn thân. Gửi đứa con gái 5 tuổi Trương Lệ Vy cho bố mẹ chăm sóc, chị Giang quê xuống Bình Xuyên, Vĩnh Phúc làm bưng bê ở quán cà phê, những mong kiếm được tiền nuôi con và báo hiếu bố mẹ già.

Tai họa giáng xuống đầu người mẹ đơn thân này vào đêm 10/6. Theo nhận định của những người đưa chị Giang đi cấp cứu, có lẽ do quá mệt mỏi sau ca làm việc mà trên đường đi xe máy trở về nhà trọ chị Giang tự ngã. Khi mọi người phát hiện ra thì thấy chị Giang bất tỉnh nằm úp mặt xuống đường, xe máy văng xa.

Anh Nguyên nói, đêm hôm ấy 2 vợ chồng anh đang ở nhà trọ (Đông Anh, Hà Nội) thì nhận được điện thoại báo chị Giang đang được cấp cứu ở bệnh viện Lạc Việt tỉnh Vĩnh Phúc. Vợ anh nghe điện thì bủn rủn chân tay, mình anh tức tốc lên bệnh viện. Do chị Giang gặp chấn thương quá nặng, nên sau khi cấp cứu chị Giang được chuyển thẳng xuống bệnh viện Việt Đức.

Anh Nguyên bùi ngùi tâm sự, vợ chồng anh thuê nhà mở một quán cơm bình dân ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Nhưng dịch bệnh covid-19 lại bùng phát, quán cơm phải đóng cửa, khiến anh rơi vào tình trạng ở lại thì không có việc làm, mà về cũng không biết làm gì.

Nhận tin em gặp nạn, trong nhà anh Nguyên không có lấy một đồng, vay nóng được 10 triệu, thì chỉ sau vài ngày đã hết. Trong khi tính mạng chị Giang vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", những ngày sắp tới, vợ chồng anh Nguyên không biết phải làm sao để cứu em.

Con gái gặp nạn "thập tử nhất sinh" bố mẹ già ở quê bồn chồn lo lắng, muốn một lần được xuống Hà Nội tự tay chăm sóc con. Nhưng ngặt nỗi tiền tàu xe cũng không biết kiếm ở đâu ra, nên ông bà đành gạt nước mắt ngóng tin con từng ngày...

Không giấu được sự lo lắng cho bệnh nhân, chị Trần Thị Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Chị Giang được chuyển từ bệnh viện Lạc Việt tỉnh Vĩnh Phúc đến Việt Đức trong tình trạng rất nặng. Lúc đầu chúng tôi nghĩ không cứu được bệnh nhân.

Đến lúc này, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch. Nhưng chặng đường phía trước của chị Giang còn gian nan vô cùng. Khi biết được hoàn cảnh éo le của chị ấy, chúng tôi rất ái ngại. Mong rằng rồi đây sẽ có nhiều người giúp chị ấy vượt qua cửa ải sinh tử này, để trở về với bố mẹ già và đứa con gái nhỏ.

Là người trực tiếp điều trị cho chị Giang, bác sĩ Đỗ Trung Dũng, khoa Hồi sức tích cực chia sẻ: "Tình trạng của bệnh nhân Giang hiện giờ vẫn đang rất nặng. Bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ gan, gãy xương sườn, chấn thương sọ não, chấn thương bàn chân trái".

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, hiện chị Giang vẫn chưa tỉnh và đang phải thở máy và hồi sức tích cực. Với đa chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ khá lâu, chi phí lên tới 4-5 triệu/ngày.

"Giang còn trẻ, nên chúng tôi rất hy vọng em sẽ sớm hồi phục. Điều tôi ái ngại là bệnh nhân đang là lao động chính chu cấp cho con thơ cùng bố mẹ già, nên bệnh viện cũng như gia đình tha thiết mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy em", bác sĩ Dũng nói.

