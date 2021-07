Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

Quanh năm gắn với cồn cát trắng, đồi trọc, của xã nghèo vùng cát Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, gia đình chị Nguyễn Thị Công (47 tuổi), vốn là hộ nghèo mà mỗi khi nhắc đến nhiều người nước mắt sụt sùi, cảm thương số phận người phụ nữ bất hạnh từ nhỏ, giờ lại trở thành người vợ góa, một mình gồng gánh mẹ già và 2 con thơ đang tuổi ăn học.

Quanh nhà chị Công mênh mông là cồn cát trắng, dưới cái nắng chang chang của dải đất miền Trung bỏng rát, cây cối còn khó sống nổi, nhìn vào trong nhà chị Công chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài bàn thờ nghi ngút khói hương và di ảnh người đàn ông vắn số.

Chị kể, vài năm trước, vợ chồng chị vay 30 triệu đồng theo nguồn hỗ trợ của nhà nước dành cho hộ nghèo vay vốn làm ăn. Có tiền mong thoát nghèo, vợ chồng chị mua đôi bò về nuôi, nhưng không may dịch bệnh làm chết mất một con.

Nợ tiền nhà nước còn chưa trả được, chị lại phải vay thêm 20 triệu đồng để chạy chữa khi chồng lâm bệnh nặng. Nhưng số tiền đó cũng chẳng cứu nổi chồng, chị lại phải gánh thêm số nợ 50 triệu đồng mà không biết khi nào trả nổi.

Quệt ngang dòng nước mắt, người phụ nữ bất hạnh tâm sự, vợ chồng chị đến với nhau cũng là hoàn cảnh đồng cam cộng khổ. Chồng chị là anh Lê Duy Tâm, kém chị 4 tuổi, lúc nhỏ cũng ốm yếu nên đến 6 tuổi anh mới biết nói, biết đi... bệnh tật cũng thường đeo bám.

Thấy 2 mảnh đời cùng cảnh ngộ, nhiều người mai mối anh chị nên duyên. Và có với nhau 2 cô con gái: Lê Thị Ngọc Huyền (SN 2007) Lê Thị Xuân Diệu (SN 2010).

Cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo và 2 đứa con thơ cứ thế trôi đi. Nói về quãng đời bệnh tật của anh Tâm, chị Công kể, năm 2015, anh Tâm phát bệnh và được điều trị một thời gian thì căn bệnh thuyên giảm. Đến giữa năm 2020, anh lại thấy đau trong người nhưng vẫn cố đi làm. Đến khi bệnh trở nên trầm trọng thì anh đột ngột qua đời vào cuối năm 2020.

Sự ra đi khá đột ngột của anh Tâm khiến chị Công trở nên suy sụp. Bản thân chị Công cũng đau ốm thường xuyên, giờ phải gánh trên đôi vai mẹ chồng tuổi đã cao và hai cô con gái đang tuổi ăn học.

Chị bảo, nợ không trả được, lo đến mất ăn mất ngủ. Số tiền đó quá lớn so với khả năng của gia đình. Cả gia đình giờ chỉ có chiếc xe máy cũ và con bò lúc trước vay vốn là đáng giá, cùng đường chắc cũng phải bán

Chị Công cho biết, cả nhà giờ chỉ biết trông vào ruộng rau để bán kiếm đồng bạc lẻ đắp đổi qua ngày. Vậy mà giá rau thì quá thấp, cũng chẳng có người mua nên cả nhà lại thường xuyên ăn rau trừ bữa.

Với chị Công, hai cô con gái là cả gia tài quý báu nhất. Dù nhỏ tuổi, nhưng hai con đã sớm thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, luôn chăm ngoan học giỏi và đỡ đần việc nhà giúp mẹ. Nhìn 2 đứa con gái chị Công, chơ vơ trên những cồn cát trắng kiếm cái ăn phụ giúp mẹ mà lòng chúng tôi như thắt lại.

Bà Bùi Thị Vân (69 tuổi), mẹ chồng chị Công đã phải hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà kể, có hai con trai và một con gái, nhưng không may cả hai con trai đều qua đời, con gái lấy chồng cũng chẳng mấy khá giả. Giờ nhìn hai cháu gái mồ côi mà xót xa!

Bà Vân bùi ngùi nói , "tôi không mong gì hơn, chỉ hy vọng hai cháu được học hành đến chốn, nhưng kinh tế gia đình hiện quá khó khăn, chỉ lo các cháu bỏ học giữa chừng thì tôi không biết ăn nói làm sao với con trai đã mất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lưu Thị Nguyên - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết: "Gia đình chị Nguyễn Thị Công rất khó khăn. Chồng chị là lao động chính trong nhà không may qua đời để lại mẹ già, vợ góa con côi.

Chị Công hay đau ốm nên không thể lao động nặng nhọc, hai cháu nhỏ cũng đang tuổi ăn học. Chúng tôi cũng có kêu gọi hỗ trợ gia đình nhưng không được bao nhiêu. Thông qua Báo điện tử Dân trí, kính mong các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ gia đình, tạo điều kiện để hai cháu học đến chốn".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

