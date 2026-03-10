Tăng tốc, phấn đấu hoàn thành cầu Dân trí thôn Thác Hùng trước mùa mưa

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, cho biết ngay sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ các phần việc quan trọng của công trình.

Cầu Dân trí thôn Thác Hùng đã hoàn thành 3 mố cầu (Ảnh: Thế Hưng).

“Hiện nay, công trình đã hoàn thành 3 mố cầu theo đúng thiết kế. Đơn vị thi công tập trung làm giàn giáo để chuẩn bị đổ mặt cầu. Toàn bộ đội thợ và đơn vị giám sát đang cố gắng hoàn thành công trình sớm nhất”, ông Dương thông tin.

Theo lãnh đạo xã Cao Bồ, trong quá trình thi công, công trình không gặp vướng mắc lớn. Một số thiết bị máy móc có hỏng hóc nhỏ nhưng đã được sửa chữa và khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Công trình không gặp phải khó khăn trong quá trình thi công (Ảnh: CTV).

Công trình cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang được xây dựng từ nguồn kinh phí hơn 1,67 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, trong đó, Tổng Công ty May 10 đóng góp 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chủ động hỗ trợ để công trình được triển khai thuận lợi.

“Xã đang hỗ trợ thôn làm đường dẫn để chở vật liệu xuống khu vực thi công với kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Đây là hạng mục cần thiết nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công đưa vật liệu vào công trường thuận lợi”, ông Dương cho hay.

Đơn vị thi công có thể huy động thêm bà con trong xã hỗ trợ ngày công san đất, vận chuyển đất, san gạt mặt đường và kè đá (Ảnh: CTV).

Không chỉ chính quyền địa phương, người dân trong thôn cũng sẵn sàng chung tay góp sức để công trình sớm hoàn thành.

Trong quá trình thi công, chính quyền xã đã trao đổi với đơn vị thi công về khả năng huy động bà con hỗ trợ khi cần thiết. Người dân có thể chung tay gia cố 2 đầu cầu, làm đường dẫn vào cầu với các công việc như san đất, vận chuyển đất, san gạt mặt đường và kè đá.

Đơn vị thi công đang tăng tốc, phấn đấu về đích đúng kế hoạch (Ảnh: Thế Hưng).

“Bà con rất mong chờ ngày cây cầu hoàn thành. Nếu cần, bà con sẵn sàng hỗ trợ thêm nhân lực để gia cố 2 bên đầu cầu, làm đường dẫn”, ông Dương chia sẻ.

Địa phương đang tích cực đôn đốc để công trình hoàn thành trong tháng 4, kịp chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Người dân xã Cao Bồ rất mong chờ ngày khánh thành cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng (Ảnh: Thế Hưng).

“Với tiến độ như hiện nay, chúng tôi tin rằng trước mùa mưa bà con sẽ có cây cầu mới để đi lại an toàn. Người dân mong chờ từng ngày được bước đi trên cây cầu mới. Thậm chí, bà con còn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để mừng ngày khánh thành cầu và chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc”, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ thông tin.

Đơn vị thi công tập trung làm giàn giáo để chuẩn bị đổ mặt cầu (Ảnh: Thế Hưng).

Trước đó, cầu Thác Hùng được khởi công xây dựng trong niềm vui của người dân địa phương. Nhiều năm qua, con suối tại khu vực này luôn là nỗi lo mỗi khi mùa mưa lũ bởi việc đi lại rất nguy hiểm, đặc biệt đối với các em học sinh.

Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí cùng nhà hảo tâm, cây cầu mới đang dần thành hình, hứa hẹn mang lại sự an toàn, thuận lợi hơn cho người dân vùng cao Tuyên Quang.

Ngày 19/9/2025, lãnh đạo báo Dân trí cùng lãnh đạo Tổng Công ty May 10, lãnh đạo Sở Xây dựng và đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi lễ động thổ xây dựng cầu Dân trí (Ảnh: Hải Long).