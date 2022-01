"Tấm lòng Nhân ái" - Cầu nối yêu thương, nơi lan tỏa sự tử tế

Báo Dân trí hạnh phúc được làm nhịp cầu nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến những nơi khó khăn nhất, những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất và cũng thật hạnh phúc khi được lắng nghe tâm tư xúc động của bà con.

Ngay từ những ngày đầu khi đại dịch Covid-19 tràn vào Việt Nam, nhiều bạn đọc trên mọi miền tổ quốc và cả ở nước ngoài bày tỏ mong muốn được đồng lòng, chung tay với Báo điện tử Dân trí góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng dân tộc trong cuộc chiến chống "giặc" Covid-19.

Báo điện tử Dân trí đã là cầu nối, để những tấm lòng thơm thảo của các bạn đến tận tay những người "chiến sĩ" nơi tuyến đầu chống "giặc" Covid - 19, chung tay giúp đỡ những đồng bào gặp khốn khó trong dịch bệnh.

Chỉ sau 2 tuần Báo điện tử Dân trí phát động chương trình "Triệu trái tim - Một ý chí", bạn đọc đã chuyển tới tòa soạn hơn 1,2 tỷ đồng. Ngay lập tức, số tiền này đã được đưa đến tận tay các lực lượng đang làm nhiệm trên tuyến đầu chống dịch, tại các bệnh viện: Trung hồi sức tích cực Covid-19 được đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang 500 triệu đồng; Bệnh viện Phổi Bắc Giang 200 triệu đồng; Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh 300 triệu đồng; Trung tâm CDC Bắc Ninh hơn 200 triệu đồng.

Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" được phát động từ ngày 1/8/2021 và kéo dài trong 10 tuần. Theo đó 10.000 suất ăn với tổng trị giá 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, thông qua Báo điện tử Dân trí đã được trao tận tay đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí, bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 6, chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Đó không chỉ là những suất cơm thông thường, mà còn là tình cảm, là hơi ấm của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài gửi về cho chúng tôi. Những sự gửi gắm ấy giúp tuyến đầu chống dịch có thêm điểm tựa tinh thần để vững tin chiến thắng đại dịch".

Ngày 9/8/2021, đại diện Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm đã trao tặng 13 máy thở tới 3 bệnh viện tại TPHCM và TP Cần Thơ, chung tay cùng y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, Chuyên mục Nhân ái cũng đã phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam trích số tiền 1,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các tỉnh thành: Hải Dương 300 triệu đồng; Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Tĩnh, TPHCM, mỗi tỉnh thành phố 200 triệu đồng.

Tháng 1/2021, "Xóm nhà phao Dân trí", trị giá 1,5 tỷ đồng từ bạn đọc ủng hộ, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại 2 xã Tân Hòa và Minh Hóa huyện Minh Hóa - nơi được mệnh danh là vùng "rốn lũ" của tỉnh Quảng Bình.

Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí ký kết Hợp tác với Chương trình Phát triển thế giới Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Khuyến học Việt Nam: Kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng 100 "nhà an toàn, sống an tâm" trị giá 6 tỉ đồng, dành tặng người dân và gia đình các em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau 4 tháng Chương trình kêu gọi, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gần đủ 100 ngôi nhà. Hiện đã có gần 40 ngôi nhà được xây dựng hoàn thiện. Dự kiến quý I năm 2022, toàn bộ công trình 100 ngôi nhà này sẽ được xây dựng xong để kịp bàn giao tặng các hộ gia đình.

100 ngôi nhà "nhà an toàn, sống an tâm" mới chỉ là giai đoạn đầu nỗ lực của báo Dân trí phối hợp cùng UNDP, Quỹ Khuyến học Việt Nam trong việc ủng hộ hơn 100 nghìn ngôi nhà chống, chịu bão lũ tại 28 tỉnh thành ven biển của Việt Nam.

Những năm đã qua, trên nhiều vùng quê từ miền núi đất cằn sỏi đá cho đến vùng sông nước ngập lụt, những công trình mang tên Dân trí đã làm đổi thay cuộc sống của người dân. Từ cây "Cầu Dân trí" đầu tiên được xây dựng tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2009. Ngày 13/12/2021, Báo điện tử Dân trí khởi công xây dựng "Cầu Dân trí" thứ 21 tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Không chỉ là những cây cầu mang tên "Cầu Dân trí", mà còn những điểm trường, phòng học mang tên Dân trí với kinh phí nhiều tỷ đồng. Ngày 12/12/2021, công trình phòng học thứ 40 trị giá 740 triệu đồng, được Báo điện tử Dân trí khánh thành tại điểm trường Mầm non Thu Tà, xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Trong niềm xúc động trào dâng, cô giáo Hoàng Thị Thơm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thu Tà, xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chia sẻ: "Vài tháng trước, các phòng học tường đất đã đổ nát, xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường phải mượn tạm nhà văn hóa của thôn để các cháu có nơi học tập, vui chơi. Nay đã được dạy và học trong những căn phòng học khang trang, sạch đẹp như thế này, thày trò chúng tôi cảm kích vô cùng. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm. Nghĩa cử cao đẹp này, chính là động lực to lớn thúc đẩy thày cô và học sinh nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt".

Giữa lúc nhiều cảnh đời đang quay cuồng trong cơn "lốc xoáy" của đại dịch Covid-19, thì chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" kịp thời giúp họ vơi bớt đi khốn khó. Chương trình được phát động từ ngày 10/8/2021, đã trao tặng 4,5 tấn gạo, 500 thùng mì tôm, 13 quạt điều hòa, 300 hộp khẩu trang và 200 lọ dung dịch sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm khác tổng trị giá gần 200 triệu đồng, tới những người dân gặp khó ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/8 và 23/8/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cùng đoàn công tác của Bộ, Quận ủy, UBND Quận 3, lãnh đạo Phường 4 (Quận 3), cùng cán bộ, phóng viên Báo điện tử Dân trí, đã đến thăm hỏi, tặng trao tặng người dân nghèo 2.000 túi an sinh, tổng giá trị một tỷ đồng. Những túi an sinh với đầy đủ lương thực, thực phẩm, gia vị, đồ dùng thiết yếu, từ bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam", do Báo điện tử Dân trí phát động tới người dân nghèo, người gặp khó khăn trong tâm dịch TPHCM.

Tiếp đó, chiều 17/9/2021, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí cùng bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã thay mặt bạn đọc Dân trí trao 800 túi an sinh, có tổng trị giá 450 triệu đồng đến những người lao động tự do đang gặp khó khăn tại địa bàn 3 phường: Yên Hòa, Trung Hòa, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 11 năm 2021, người dân ở Bình Định, Phú Yên hứng chịu lũ lịch sử. Hàng chục mái nhà che nắng che mưa, bao nhiêu tài sản chắt chiu một đời, áo quần, sách vở… bị lũ cuốn trôi trong tích tắc.

Ngay trong tháng 12, Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đã quyết định trao "nóng" ngay hơn 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình nhân ái của báo đến đồng bào vùng lũ.

Người Dân trí hạnh phúc được làm nhịp cầu nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc đến với những nơi khó nhất, những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, hạnh phúc được sẻ chia khi lắng nghe tâm tư xúc động của bà con.

Tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, chúng tôi đã trao 11 suất quà, mỗi suất 10 triệu đồng, của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 11 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn do lũ lịch sử.

Cầm 10 triệu đồng trên tay, bà Nguyễn Thị Mười (67 tuổi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa) xúc động không ngờ gia đình được giúp đỡ ngay lúc ngặt nghèo nhanh đến vậy. Cả nhà bà Mười 7 người sống trong căn nhà cấp 4 xây từ năm 1999. Lũ ập đến, căn nhà bị cuốn trôi. Trên nền đất trống trơn, gia đình đang xây lại móng nhà cho kịp trước Tết nguyên đán.

"Tết mà màn trời chiếu đất hay xin tá túc nhà người buồn lắm, nên cả nhà cố xoay sở vay mượn chỗ này chỗ kia xây lại căn nhà. Vừa xây vừa lo nốt ruột khi nghĩ đến nợ nần trong khi mình phải chạy ăn từng bữa. Giờ được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, địa phương cũng có chính sách hỗ trợ, mừng lắm!", bà Mười bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định chia sẻ: "Sự ủng hộ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí giúp địa phương có thêm nguồn lực hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn chồng chất do thiên tai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội"

Tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, người Dân trí đã kịp trao 200 suất quà bạn đọc ủng hộ đến đồng bào vùng lũ, mỗi suất 5 cân gạo và 500.000 đồng.

Ông Huỳnh Cảnh (78 tuổi) trú thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà) - một trong 200 đại diện hộ dân - nhận hỗ trợ khấp khởi chia sẻ: "Nước về nhanh quá, ruộng ngập, lúa gạo trong nhà ướt sạch trơn. Giờ có gạo này mang về lót dạ ngày ba bữa, tiền thì nhà tôi đi mua lúa giống gieo vụ mới. Báo Dân trí cho tôi được cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ bà con chúng tôi".

Nhiều người dân chia sẻ rằng, "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tấm lòng của bạn đọc Dân trí thật sự giúp bà con có thêm tinh thần vượt khó, nhất là vượt qua những tình cảnh ngặt nghèo "từ trên trời rớt xuống" do thiên tai, lũ lụt bất ngờ.

Trong năm 2021, qua mục Nhân ái của Báo điện tử Dân trí với trên 360 bài viết về những cảnh đời yếu thế, kém may mắn trong xã hội, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 63 tỷ đồng giúp đỡ họ.

Với nhiều bạn đọc, đến với "Tấm lòng Nhân ái" của Báo điện tử Dân trí mỗi ngày, không chỉ là tìm đến một món ăn tinh thần, mà còn là "mệnh lệnh" từ trái tim. "Tấm lòng Nhân ái" đã thực sự trở thành cầu nối yêu thương, là nơi lan tỏa sự tử tế.

Nội dung: Nhóm PV Nhân ái

Thiết kế: Nguyễn Đức