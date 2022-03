Suy thận giai đoạn cuối, bé gái chờ chết vì không có tiền điều trị

Bên trong căn nhà tình thương của vợ chồng anh Sơn Sang và chị Trương Thị Suối (người dân tộc Khmer, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) hiện nay quý giá nhất là mấy rổ thuốc nam mà theo chị nói nó đang là "nguồn sống" của đứa con gái bé bỏng Sơn Thị Khánh Linh.

Bé Linh năm nay 8 tuổi, đang mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Hiện nay, sức khỏe của cháu ngày càng yếu đi, nằm đó từng ngày chờ chết vì gia đình không đủ khả năng để lo điều trị cho cháu nữa.

"Không tiền ở bệnh viện, vợ chồng tôi đành đưa cháu về nhà. Cháu hiện giờ chỉ có thể uống tạm thuốc nam, với hy vọng sống được tới đâu hay tới đó", người mẹ nghèo vừa nói vừa lấy vạt áo lau những giọt nước mắt đang chảy ra với sự bất lực.

Vợ chồng chị Suối có 2 đứa con, cháu lớn là Sơn Quốc Khánh (12 tuổi, đang học lớp 3) và cháu nhỏ là Khánh Linh. Ở quê Bạc Liêu cuộc sống khó khăn nên năm 2019 cả gia đình chị Suối đóng cửa nhà, dắt díu nhau lên TPHCM mưu sinh. Ở xứ người cũng chỉ "nhỉnh" hơn ở quê một chút, làm thuê quần quật cả tháng mấy triệu đồng, sau khi trừ các chi phí ăn uống, sinh hoạt thì hầu như không dư đồng nào bởi anh chị còn lo cho 2 con ăn học.

Gần Tết Nguyên đán 2022, sau hơn 2 năm đi biệt, cả nhà chị Suối khăn gói về quê như bao gia đình khác. Tưởng lần về quê này gặp lại bà con họ hàng sẽ lắm niềm vui, đùng một cái trước Tết 4 ngày cháu Linh lên cơn đau bụng dữ dội. Gia đình vội vã đưa cháu vào bệnh viện địa phương để khám bệnh. Sau đó, bác sĩ nói phải chuyển cháu lên tuyến trên vì bệnh khá nặng với chẩn đoán "suy thận giai đoạn cuối".

"Nghe bệnh của cháu giai đoạn cuối, vợ chồng tôi phải chạy vạy tiền khắp nơi để đưa cháu đi lên tuyến trên ở Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM. Sau khi nhập viện, bác sĩ thông báo phải lọc túi bụng, chi phí khoảng 200 triệu đồng để điều trị, vợ chồng tôi như chết đứng vì số tiền này đến nằm mơ cũng không có được", chị Suối nghẹn ngào.

Vượt quá khả năng để lo cho con gái, 3 ngày sau, vợ chồng chị Suối đành xin xuất viện đưa con về nhà. Về quê, để cứu con, nghe ai chỉ thuốc gì thì chồng chị Suối cũng đến hỏi thăm dù chỉ là mong manh. Mấy ngày qua, anh Sang đi tìm xin, mua thuốc nam ở tận Sóc Trăng về cho con uống với hy vọng cầm cự sống qua ngày.

Hơn chục ngày qua không được điều trị bệnh, cơ thể của cháu Linh đã có dấu hiệu phù nề, hai chân lại rất yếu không thể đi lại được mà chỉ nằm một chỗ trông đến xót xa.

"Tối ngủ cháu cứ kêu đau nhức lắm. Nửa đêm vợ chồng tôi thay nhau thức xoa bóp đỡ cho cháu. Ban ngày thì có lúc cháu mệt đến ngất xỉu, nhìn con nhỏ sức khỏe yếu dần đi mà lo lắm, không biết phải làm sao nữa", cha cháu Linh bùi ngùi.

Đang xoa chân cho con gái, chị Suối kể, đứa con gái bé bỏng của mình ham học lắm. Năm trước cháu học được khen thưởng, năm nay cháu đã lớp 2. Đợt này cháu về quê, vừa chuẩn bị lên lại TPHCM học tiếp thì bạo bệnh ập đến, không biết tới đây cháu có qua khỏi hay không. Nghĩ đến số phận của con, những giọt nước mắt tuyệt vọng lại chảy ra trên gương mặt khắc khổ của người mẹ nghèo.

Anh Sơn Sang tâm sự, cái nghèo đeo bám khiến người làm cha như anh lực bất tòng tâm trước căn bệnh "nhà giàu" mà con gái anh đang mắc phải. Bữa ăn, cái mặc còn vất vả kiếm từng ngày thì con số trăm triệu đồng để trị bệnh cho con vượt quá tầm tay của gia đình.

Anh Sơn Sang cho biết, dự tính trước mắt anh và đứa con trai lớn quay trở lên TPHCM để cháu Khánh đi học, còn anh tiếp tục làm thuê kiếm tiền gửi về lo cho vợ con ở lại quê nhà. "Điều cuối cùng tôi có thể làm là lấy thận của mình ghép thận cho con gái, nhưng chưa biết có được hay không", anh Sang ngậm ngùi.

Bà Mã Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch xã Hưng Hội, cho biết hoàn cảnh của gia đình chị Suối, anh Sang hiện rất khó khăn. Cháu Khánh Linh bị suy thận giai đoạn cuối nên rất tốn kém để điều trị, trong khi gia đình không có khả năng. Cháu chỉ mới học lớp 2, tương lai còn dài nên rất cần sự sẻ chia của cộng đồng để cháu tiếp tục có cuộc sống tốt hơn.

