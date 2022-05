Rớt nước mắt cảnh cậu học trò lớp 4 khóc mẹ đừng chết, mong được đến trường

Cậu học trò Lê Quốc Long (SN 2012) hiện đang sinh sống cùng mẹ là chị Lê Thị Duyến (SN 1980), tại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Long hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học xã Sơn Thủy.

Nhắc đến Lê Quốc Long, người dân ở thôn Hoàng Viễn và xã Sơn Thủy ai cũng thương và tấm tắc khen ngợi. Thương bởi hoàn cảnh của Long quá éo le, khen ngợi vì sự chịu thương, chịu khó, ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cậu học trò nghèo.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Long sinh ra trong một gia đình nghèo khó, chào đời đã không biết mặt bố, mẹ thì bệnh tật, bởi vậy mà cuộc sống của cháu thiếu thốn đủ thứ từ tinh thần đến vật chất.

Mẹ của Long là chị Lê Thị Duyến, từ khi sinh ra sức khỏe vốn đã yếu, 20 năm qua chị đã phải sống chung với căn bệnh bướu basedow. Gia cảnh quá nghèo nên chẳng có tiền chữa trị, đến nay bệnh tình của chị Duyến chuyển biến ngày một nghiêm trọng, xuất hiện nhiều biến chứng, dẫn đến các bệnh khác như dạ dày, thần kinh, tim, khớp…

"Khi sinh Long thì bố cháu cũng bỏ đi, từ đó đến giờ chẳng liên lạc gì, một mình tôi nuôi cháu ăn học. Thế nhưng trong người cả trăm thứ bệnh, sức khỏe yếu chẳng thể lo nổi. Con ham học, lại ngoan ngoãn, thương mẹ, thế nhưng vì tôi bệnh tật mà chịu thiệt thòi, thương con mà chẳng biết làm sao cả", chị Duyến buồn tủi.

Còn với cậu học trò nghèo Lê Quốc Long, mẹ chính là chỗ dựa duy nhất, là cả nguồn sống của cháu. Thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân nên với Long, cháu tự lập từ rất sớm và là một đứa trẻ ham học, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tuổi thơ của Long không có những trận bóng, những buổi đi chơi theo bạn bè, ngoài giờ lên lớp là vội chạy về nhà để phụ giúp, chăm sóc mẹ.

"Mới có hơn 10 tuổi nhưng Long hiểu chuyện lắm, đi học về là làm việc nhà, nấu cơm cho mẹ, ngày nào cháu cũng dặn dò mẹ uống thuốc rồi nói mẹ phải khỏe để ở với con, mẹ đừng bỏ con đi. Cũng vì hoàn cảnh mà khiến con chịu khổ, tôi cũng buồn lòng lắm", chị Duyến nghẹn ngào chia sẻ thêm.

Để có tiền mua sách vở học tập, mua thuốc cho mẹ, mỗi lúc rảnh, Long lại đi quanh làng gom nhặt, xin vỏ lon, nhôm nhựa mang bán cho người thu mua đồng nát, cóp nhặt từng đồng.

Thương mẹ nên chẳng bao giờ Long đòi hỏi quần áo mới, hay cặp sách. Từ nhỏ đến lớn, quần áo, giày dép hay sách vở Long đều đi xin của người khác về dùng lại. Thiệt thòi và thiếu thốn đủ bề, thế nhưng cậu học trò nghèo luôn lạc quan, cố gắng học tập mỗi ngày, bởi vậy mà thầy cô, bạn bè ai nấy cũng đều quý mến.

"Cháu đi bộ đến trường, dùng sách vở quần áo cũ cũng được, chỉ mong mẹ cháu đỡ bệnh vì cháu rất sợ mất mẹ. Cháu cũng không muốn phải nghỉ học, đi học thì sau này mới có việc làm, mới kiếm được tiền chăm sóc, chữa bệnh cho mẹ, cháu thương mẹ lắm nên không muốn làm mẹ buồn", Long tâm sự.

Nói về hoàn cảnh của hai mẹ con Lê Quốc Long, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ngay cả căn nhà mà 2 mẹ con đang ở cũng là nhờ dự án chống lũ xây tặng.

Theo ông Dương, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng như nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên để cháu Long có điều kiện được đến trường, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, về lâu dài, để Long được học hành đến nơi đến chốn, mẹ của cháu có điều kiện chạy chữa để bệnh tình không nặng thêm phải cần sự chung tay của cộng đồng.

Với hoàn cảnh hai mẹ con hiện nay, rất khó để chị Duyến có đủ điều kiện chạy chữa và không kịp thời điều trị sẽ rất nguy hiểm. Còn cháu Long, cái nghèo cái khó cũng đang dần cướp đi tương lai, con đường học tập cũng đứng trước nguy cơ dang dở.

Hơn bao giờ hết, cậu học trò nghèo Lê Quốc Lòng đang cần lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, để cháu nhen nhóm niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể chạy chữa cho mẹ, để không lạc lõng giữa cuộc đời và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trên con đường học tập.

