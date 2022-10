Quặn lòng nỗi đau nơi tâm lũ quét qua ở huyện biên giới Nghệ An

Trận lũ quét kinh hoàng

Hơn một ngày sau thời điểm trận lũ quét kinh hoàng qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - chúng tôi đã tiếp cận được bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Đây là một trong những bản bị lũ quét gây thiệt hại nặng nề nhất.

Sau cơn lũ quét bất ngờ vào sáng 1/10, đến nay lũ đã rút nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa rừng bất chợt. Con đường dọc suối Huồi Giảng với những lớp đất bùn dày từ 1-3m, những khối đá nặng đến cả tấn nằm chỏng chơ giữa đường. Dọc con suối Huồi Giảng, nước vẫn đang có dấu hiệu dâng lên, cuồn cuộn chảy.

Sau cơn lũ quét qua, bản Hòa Sơn tan hoang, nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến trận lũ quét, bà Chương Thị Tuyết (SN 1963, trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ) cho biết, chưa bao giờ bà thấy một trận lũ lớn quét qua bản như thế.

"Đợt này lũ lớn nhất, làm cho bà con dân làng thiệt hại nhiều nhất. Bây giờ không biết làm sao nữa cả, nhà cũng mất hết rồi…", bà Chương nói.

Còn chị La Thị Vân (SN 1986), trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ vẫn còn hoang mang kể lại, hôm đó khoảng 7h sáng 2/10, chị trên đường đi xe máy mua đồ về. Khi về gần đến nhà, thấy nước từ thượng nguồn cuồn cuộn chảy xuống. Theo phản xạ tự nhiên, chị băng qua hàng rào tìm đứa con nhỏ đang chơi ở hàng xóm rồi bế chạy thẳng lên rừng.

"Chỉ trong chốc lát, nước lũ cuồn cuộn đổ về đã cuốn đi mọi thứ. Sau khi nước rút, tôi về nhà thì một khung cảnh tan hoang như chiến trường, nước lũ đã cuốn đi mọi thứ… Đây là cơn lũ quét kinh hoàng nhất từ khi tôi sinh ra, lớn lên", chị Vân chia sẻ.

Tại bản Hòa Sơn, cơn lũ quét kinh hoàng làm cho hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng nặng…

Thiệt hại nặng nề do lũ quét

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, địa phương đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả do trận lũ quét. Ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 100 tỷ đồng.

Trận lũ quét đã khiến khối 1, thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ bị tàn phá nặng nề nhất. Không chỉ nhà cửa, tài sản của người dân, nhiều công trình của nhà nước cũng bị cơn lũ tàn phá.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền huyện Kỳ Sơn tập trung nhân lực khẩn trương dọn dẹp đất, đá, tiếp cận vùng chia cắt để kịp thời sơ tán, cứu trợ cho người dân bị cô lập.

Bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ là bản bị chia cắt với bên ngoài 2 ngày trước do nước suối Huồi Giảng dâng cao, chảy xiết, việc tiếp cận, cứu trợ rất khó khăn, phương tiện giao thông chưa thể tiếp cận được. Để vào được Hòa Sơn

